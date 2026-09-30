解放軍第3座海外基地於老撾掛牌　分析：部署戰機可覆蓋中南半島

解放軍與老撾軍方的「班根機場聯合保障和訓練中心」及「中老友誼航空學院」9月29日正式掛牌運行，相關機構用於幫助寮方加強空軍飛行員培養訓練。這也被視為繼吉布提保障基地、中柬雲壤港聯合保障和訓練中心後，解放軍在海外的第三個軍事基地，但目前仍缺乏公開資訊，佐證班根機場未來是否供解放軍戰機部署或輪駐。



解放軍早於2017年在吉布提設立「保障基地」，2025年在柬埔寨的「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」正式啟用，如今再於老撾掛牌運行「中老班根機場聯合保障和訓練中心」。

班根機場距離中南半島各國首都大都不足一千公里，地理位置相當有優勢。圖為今年初還在建設的機場工程。（臉書粉專）

根據國防部介紹，相關設施由雙方共同維持正常運轉，其建設和使用是中老兩國相互尊重、平等協商的成果，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐。軍方強調，相關設施不針對任何第三方，有利於進一步密切兩軍務實合作，維護地區和平穩定。

台媒《聯合報》報道指出，社群平台X上有開源情報（OSINT）觀察者引述衛星影像資料稱，相關工程約從去年10月開始，至今年9月已大致成形，其中最長跑道約達2000公尺，未來仍可能進一步擴建。不過，這座設施未來是否可能供解放軍戰機部署或輪駐，目前仍缺乏公開資訊佐證。

內地《航空知識》主編王亞男9月29日分析，這一機場是老撾方面主動邀請、中方跟進的產物。老撾人民軍空軍部隊是東南亞規模最小的空中力量之一，中國未來可能向老撾出口殲-10系列，提升在東南亞的前沿存在。

王亞男指出，班根機場位於中南半島核心腹地，如部署殲-10戰鬥機，有效作戰半徑可涵蓋整個中南半島。他表示，目前該機場僅是掛牌運行，未正式投入使用，還需由北京派遣工程團隊大規模翻修。

《聯合報》報道稱，截稿時，老撾國防部、老撾通訊社等官方管道尚未見相關消息。國防部去年公布中柬雲壤港聯合保障和訓練中心正式掛牌運行時，曾表示雙方僅派駐必要人員，共同維持中心正常運轉；柬埔寨當時亦否認中國獲得獨家軍事使用權。