國慶告別電量焦慮　高速服務區現「移動充電站」支援8車同時快充

國慶黃金周假期，高速公路迎來出行高峰，為緩解充電樁滿負荷壓力，安徽與江蘇多個服務區引入「移動充電站」，重型貨車搭載大容量儲能設備，可同時為8輛新能源汽車提供快充服務，預計可供80輛車補能。



安徽、江蘇多個服務區引入「移動充電站」。（微信@積木DLL）

《央視》報道，徐州彭城服務區出現「移動充電站」，一輛貨車可以儲存約3000度電，為80輛車補能。

《極目新聞》報道，多個服務區的工作人員表示，為緩解服務區的充電壓力，保障車主出行，臨時增加了重卡移動充電站，因車型不同，充電時間會有所差異。

安徽、江蘇多個服務區引入「移動充電站」。（微信@積木DLL）

「移動充電站」所屬品牌賬號介紹，為應對假期間服務區充電樁滿負荷，安徽及江蘇8個服務區已引入搭載大容量儲能設備的重型貨車。

品牌客服表示，「移動充電站」可同時為8輛新能源汽車提供快充服務，充電收費參照當地常規充電樁標準（如 1.28 至 1.65 元/度），幾乎所有車型都適用，現場會有工作人員協助充電。