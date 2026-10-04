十一·有片｜司機高速開智駕酣睡旁車狂響咹無果　塞車急煞始驚醒

內地不少人都會趁「十一黃金周」自駕出遊，但有司機竟在高速公路上開啟智能駕駛（智駕）功能後酣睡，其他司機發現後多次響咹仍無法喚醒，直至智駕煞車司機才驚醒。



《紅星新聞》報道，目擊者楊先生介紹，10月1日傍晚在浙江衢州往江西上饒的高速路段上，發現涉事司機在駕駛位閉眼大睡，車輛依賴智駕功能前行。他與該車同行約3分鐘，多次響咹提醒，但對方始終毫無反應，直到後續路段塞車智駕急煞才將其弄醒。

內地律師指出，目前市面上的「智駕」僅為輔助駕駛而非完全自動駕駛，司機在行車中睡覺已違反《道路交通安全法》，屬於違法行為，若引發嚴重事故更可能構成交通肇事罪。

司機開智駕在高速公路上酣睡。（影片截圖）

據國際汽車工程師學會（SAE）定義，自動駕駛分級體系分為6個等級（Level 0 至 Level 5），數字越大，代表車輛承擔的駕駛任務越多。

同濟大學汽車學院教授、博導朱西產曾介紹，中國的量產車型普遍處於L2級輔助駕駛階段，部分品牌銷售會以L2＋級別宣傳自己的產品。基於中國複雜的道路交通情況，L2輔助駕駛級別的技術仍要手握軚盤才可以進行。

目前，大部分車企都通過軚盤上的感應器和DMS等技術，要求司機雙手保持在軚盤上，且目光注視車輛行駛方向，否則將退出輔助駕駛功能。

值得一提的是，道路交通標識識別對L2級輔助駕駛系統仍然是個難點，特別是交通信號燈的誤識別的概率較高。紅、黃、綠、黑四種顏色實時變化、閃爍，倒計時牌、箭頭、圓頭、橫條、豎條等形狀樣式，燈光、自然光、監控攝影鏡頭（快相機）等干擾，交通燈自身的閃爍、亮度等，都會影響識別的準確性。