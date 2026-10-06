廣西童攞電車充電槍盪鞦韆無人制止　專家：高壓漏電恐致命｜有片

近日網上流傳一段影片，指廣西南寧一處比亞迪新能源汽車閃充站內，有兩名兒童捉住充電樁的充電槍來回盪鞦韆，旁邊有人拍攝但未見制止，事件引發網民熱議。

有專業人士接受內地傳媒訪問時指出，充電槍及充電線屬於高壓帶電設備，並非遊樂設施，兒童擅自拿來玩耍甚至用充電線盪鞦韆，存在極大安全隱患。



廣西南寧一處新能源汽車充電場內，有兩名兒童抓住充電樁的充電槍來回盪鞦韆。（陝西都市快報）

頑童抓充電槍盪鞦韆 旁人拍攝未制止

《陝西都市快報》報道，10月2日有網民發布影片，稱廣西南寧一處比亞迪新能源汽車閃充站內，兩名兒童抓住充電樁的充電槍來回盪鞦韆，期間旁邊有人拍攝，但沒有上前制止。

據了解，涉事設備為比亞迪兆瓦閃充樁，峰值電壓約1000伏，峰值電流最高1500安，單槍峰值功率最高1500千瓦。

該充電槍採用全液冷技術，重量約2公斤，僅為傳統大功率充電槍的一半。充電線纜全長8米，光銅芯加冷卻液就接近7.5公斤。

廣西南寧一處新能源汽車充電場內，有兩名兒童抓住充電樁的充電槍來回盪鞦韆。（陝西都市快報）

影片流傳後，不少網民關注事件，質疑現場監護人及充電場管理方未有及時制止，並促請相關品牌加強巡查。

專業人士拆解三大風險：漏電、砸傷、影響充電

有專業人士指出，充電槍及充電線屬於高壓帶電設備，並非遊樂設施，未成年人擅自拿充電槍玩耍，甚至用充電線盪鞦韆，可能帶來多重危險。

首先，充電線長期承受人體重量及反覆拉扯，可能導致線纜內部絕緣層破損、導體外露，進而引發漏電、短路，甚至觸電事故。

2026年5月1日，廣東廣州，華南國際車展，比亞迪汽車展台現場演示第二代刀片電池與兆瓦閃充技術。（界面新聞）

其次，充電槍本身具有一定重量，若在玩耍過程中脫落或甩出，容易砸傷兒童，造成人身傷害。此外，充電樁區域屬於專用充電場所，並非兒童活動區域，未成年人在此嬉戲打鬧，也可能誤觸充電設備，引發設備故障，或影響其他車輛正常充電。

該專業人士認為，家長和監護人應加強對未成年人的看護及安全教育，避免讓兒童在充電場內玩耍。充電樁營運方亦應加強現場巡查及警示提示，防止類似危險行為再次發生。