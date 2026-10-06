緬北電詐園區兩中國人慘遭虐打致死　警方硬闖70米深溶洞搜物證

由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》近日熱播。10月6日，央視新聞發佈第二集《犁庭掃穴》部份內容，揭露以「金主」楊立強為首的電詐集團，在緬北電詐園區內殘忍毆打兩名中國籍公民致死。為打擊犯罪勢力，中國警方不惜冒險深入深達70米的溶洞，取出關鍵電子物證。



「金主」楊立強為首的電詐集團，在緬北電詐園區內殘忍毆打兩名中國籍公民致死。（央視新聞）

中國警方不惜冒險深入深達70米的溶洞，搶救出關鍵電子物證。（央視新聞）

據《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道，2024年1月初，公安部指定浙江省舟山市公安局接收50名緬北遣返人員，項目組發現兩條重要命案線索與白家電詐園區有關。

案情顯示，白家犯罪集團在當地興建及合作開發多個電詐園區，吸引楊立強等「金主」入駐，並提供武裝庇護。園區實施封閉式高壓管理，兩名中國籍公民被殘忍毆打致死，其中一人因不堪園區壓迫嘗試逃跑，另一人則因私自侵吞園區的詐騙款項。

為了將罪犯繩之以法，警方展開了艱巨的取證工作。楊立強的電詐園區緊鄰一個溶洞。為了逃避警方打擊和躲避戰亂，園區內將關鍵的電腦設備和保險櫃轉移至洞內。

舟山市公安局定海分局刑偵大隊大隊長齊靈舟回憶，整個溶洞深度在六七十米，長度有三四百米。首次下洞勘查時因未戴防護設備且缺乏經驗，走到大概五六十米時已呼吸困難，連打火機都無法點燃。

浙江省舟山市公安局副局長包於宏透露，第一次任務失敗後，次日四名警察配備專業設備，在上方同伴以繩索拉緊保障下第二次潛入洞底，對整個溶洞展開全面勘探。

楊立強的電詐園區緊鄰一個溶洞，園區內將關鍵的電腦設備和保險櫃轉移至洞內。（央視新聞）

由於轉移的設備長期埋在泥土堆中，電子數據與泥沙混合嚴重。專案組在出發前特意買光當地電腦公司的洗板水（又稱電路板清洗劑），在現場開展邊挖掘、邊清洗、邊封存的流程。最終，被搜獲的物證中有90%被完整提取出電子數據。

歷經一年多的調查，舟山專案組全面查明以楊立強為首的犯罪集團涉嫌電訊網絡詐騙、故意殺人、故意傷害及非法拘禁等多項罪行。舟山專案組將全案整體移交深圳專案組，全力支持對緬北白家犯罪集團的訴訟。

緬北白家犯罪集團案白應蒼等4名罪犯被執行死刑。（央視新聞）

據《人民日報》此前報道，2026年2月2日，廣東省深圳市中級人民法院依法對白家犯罪集團案白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益4名罪犯執行了死刑。