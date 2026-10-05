央視播《緬北電詐覆滅紀實》紀錄片　四大家族主犯伏法前畫面曝光

緬北四大家族曾長期掌控緬甸北部果敢地區的軍政、電信詐騙、賭博等地下產業，白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族及明學昌家族。2023年7月起，中國公安部部署打擊緬北涉電信網絡詐騙犯罪專項工作，四大家族成員先後落網並獲刑。

10月5日至7日，央視將播出3集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，獨家曝光黑劣電詐生態，並首次披露多名死刑犯伏法前的出鏡供詞，包括明家集團「金主」巫鴻明、白家集團首要分子白應蒼。



明家集團主案一審開庭。（央視）

央視介紹，據公安部此前消息，2023年7月起，公安部部署開展打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪專項工作。2026年1月29日，經最高人民法院核準，浙江省溫州市中級人民法院依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。

第一集《利劍出鞘》揭露電詐集團每年造成數百億損失，以及衍生殺人、非法拘禁及人口販賣的罪惡生態。巫鴻明是緬北明家犯罪集團的首要分子，片中披露他被執行死刑前的出鏡供詞，「反正狼生來就是要吃肉的，獅子就是要吃羊的」。

已被執行死刑的明家集團「金主」巫鴻明自詡「狼吃羊」。（央視）

第二集《犁庭掃穴》，重點聚焦面對犯罪分子盤踞境外、為禍一方的違法犯罪事實，中國司法機關打破地域阻隔、突破執法壁壘，跨國追兇的幕後故事。緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼是緬甸果敢同盟軍原副司令白所成的二兒子，曾擔任果敢自治區民兵大隊隊長、財政局副局長等職務，主導建立了多個電信詐騙園區，他伏法前坦言當地形成「不作詐騙即無所事事」的風氣。

已被執行死刑的白應蒼曾稱當地形成「不作詐騙即無所事事」風氣。（央視）

第三集《共築天網》聚焦中國與其他國家聯手打擊電信網絡詐騙行動，包括中緬木姐聯合行動、中緬泰三國聯動清剿妙瓦底。

緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在片中出鏡。以佘智江為首的犯罪集團在網上設立200餘個賭博平台，吸引中國33萬人參與網絡賭博，涉案金額超27億元人民幣。同時，該犯罪集團還在中國境內設立多間公司，網羅招募人員從事網絡賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團夥勾連。2022年8月，佘智江在泰國曼谷落網。2025年11月，佘智江被成功引渡回國。