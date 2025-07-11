緬北電詐家族「白家」21人遭起訴：涉詐106億、製毒11噸、致6死

央視新聞今（11）日報道，針對盤踞緬甸北部果敢地區、長期大規模對中國公民實施電信詐騙的白家犯罪集團，廣東省人民檢察院已依法對該集團首要分子白所成（外文名BAY SAW CHAIN）、白應蒼（外文名BAY YIN CHIN）等21人提起公訴，罪名包括詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及毒品製造與販賣等。



根據央視新聞報道，白家犯罪集團長期依托武裝力量，經營41個大型電詐與網賭園區，專門針對中國境內民眾實施虛假投資理財、冒充公檢法、虛假客服等詐騙行為。該集團還涉嫌透過「果敢娛樂管理委員會」向園區發放推廣證，收取人頭費與安保費，並以武裝手段維護詐騙與賭博活動。部分受害人因不服從管理或未完成詐騙業績而遭到毆打甚至殺害。

2024年1月30日，緬北重大犯罪嫌疑人白所成被中國公安機關成功押解回國。（新華社）

報道介紹，公安部自2023年11月部署專案偵辦以來，已透過中緬執法安全合作機制，先後五次派員深入緬北查證，取得包括受害人遺骸、制毒工具等大量關鍵證據。2023年12月，白所成、白應蒼與白應蘭被公開懸賞通緝；去年1月30日，白所成與白應蒼被緬方移交中方。

截至目前，涉案重要嫌疑人已有36人歸案，案件涉詐金額逾106億元（人民幣，下同），涉賭資金超180億元，製販毒品達11噸，造成中國公民6人死亡，涉詐案件達3.1萬起。辦案期間，深圳公安抽調千餘警力分赴全國兩百多城市，對數千名受害人逐一取證，浙江舟山警方亦協助逮捕與審訊關鍵嫌犯。

緬北白家犯罪集團首要分子白所成 。（新華社）

白家集團為緬北果敢地區有勢力的「四大家族」之一，其餘包括「魏家」與兩個「劉家」，多年來掌控果敢經濟與武裝力量。《香港01》早前曾調查報道，「白家」領袖白所成早年為果敢同盟軍司令彭家聲部屬，1989年升任副司令，2009年與彭決裂後與緬甸軍政府結盟，掌權果敢並建立白家政商勢力。（延伸閱讀：起底果敢神秘電詐「四大家族」 中緬重拳下會否被斬草除根？）

白所成74歲壽宴現場。（果敢大眾網）

白家經營的百勝集團壟斷當地賭博、娛樂與房地產行業。而為人高調的白所成，曾於2023年5月舉辦74歲生日宴上，穿棗紅大褂、胸配紅花球、坐在太師椅上接受祝賀，場面隆重。其70歲壽宴從早上八時持續到翌日凌晨，吸引近萬人雲集果敢老街。