大連櫻桃種植戶維權案多人被捕　科學博主幫助寫舉報材料遭刑拘

《財新》報道，知名科普博主、《北京科技報》原記者洪廣玉被刑拘，家屬透露，他是在福建廈門家中被帶走的。2022年，大連多名櫻桃種植戶因櫻桃樹死亡發起維權行動，洪廣玉曾幫助他們起草、修改舉報材料，並在網上發言。消息人士稱，洪廣玉被刑拘，和他參與了大連櫻桃樹死亡事件中櫻桃種植戶的維權活動有關。



報道指，洪廣玉被帶走前，大連櫻桃種植戶于可偉、紀小衛等人已被逮捕。據于可偉家屬提供的文書，于可偉在9月16日因涉嫌尋釁滋事罪被大連市中山區檢察院批准逮捕。消息人士稱，于可偉涉嫌尋釁滋事罪與其在網上發布的言論有關，比如他認為其櫻桃樹死亡維權訴訟官司打了多年沒有結果。



名科普博主、《北京科技報》原記者洪廣玉被刑拘。

法律文書則顯示，洪廣玉涉嫌尋釁滋事罪，在9月19日被遼寧大連警方刑拘。拘留通知書顯示，9月19日，洪廣玉因涉嫌尋釁滋事罪被大連市公安局中山分局刑事拘留。

央視報道稱，2023年，職業打假人王海在網上發文稱，2020年開始，農戶使用大連殿龍公司的櫻桃植保方案後，出現上百畝櫻桃樹死亡的情況；帖文對大連市農業農村局相關調查處置過程提出質疑，官方隨後宣布介入調查。。

據《財新》報道，洪廣玉是食品安全領域資深媒體人，北京科技報原記者，2013到2015年連續三年獲得北京新聞獎。洪廣玉深耕食品安全、轉基因科普領域多年，曾策劃、主持多屆媒體轉基因研修班。他曾就食品領域「僵屍肉」「零添加」等問題發表看法，2026年以來還就「泡藥楊梅事件」、「嬰幼兒紙尿褲甲酰胺問題」和「白菜蘸甲醛」事件等在微博上發表看法。