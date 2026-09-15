河南婦人騎車遭施工纜線勒頸奪命　現場未設警告牌　家屬提告維權

河南駐馬店市一名45歲婦人騎電動單車回家時，突遭一條橫跨道路的纜線勒頸窒息身亡，遺下3名仍在求學的子女。家屬表示，施工方未設警告牌及拉起警戒線。當地交通局稱未在該處修路，警方已介入調查，家屬正通過法律途徑維權。



掉落的纜線和翻倒的電動單車。（海報新聞）

《海報新聞》報道，事發於河南省駐馬店市驛城區蟻蜂鎮一鄉村公路。今年8月10日，死者吳霞與幼子從鎮上趕集後各自騎電動單車回家，途經一處下坡路段時，吳霞被一條橫跨道路的纜線勒住頸部，隨即摔倒。

家屬稱，事發路段未設置障礙提示及警戒線，該條道路施工拉起的纜線有1米多高，路邊立有「蟻蜂南橋」的標示牌。現場圖片顯示，標示牌前方有一片尚未完全乾透的水泥路面，吳霞所騎的電動單車則翻倒在水泥路面與繩索之間。

修路路面。（海報新聞）

路上拉的纜線。（海報新聞）

家屬表示，事發時，吳霞騎車在前，幼子緊隨其後，他發現母親倒地後已立即撥打120求助，將她送往醫院，但因傷重搶救後不治，「只能說當場就窒息了，拉到醫院做心電圖時人就沒了」。吳霞平時靠打工和種地維生，月收入約4000元人民幣，3名子女均在就讀高中及大學，家庭負擔沉重。

9月13日，蟻蜂鎮公安局稱，刑警大隊正在辦理此案。駐馬店市驛城區交通運輸局工作人員表示，近期未在蟻蜂南橋附近修路。