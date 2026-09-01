重慶女遭職場冷暴力半月工資僅¥55　離職維權勝訴獲賠人社局通報

去年9月，來自重慶的女生小古（化名）在公司遭到搬電腦、坐冷板凳等冷暴力，甚至被踢出845個工作群組，半個月僅收到55元（人民幣，下同）工資，她被迫解除勞動關係後展開長達數月的維權之路。

今年8月21日，重慶市一中法院作出終審判決，用人單位須支付相關應付和補償費用。9月1日，重慶市大足區人力社保局通報，經查實，有關企業已向小古全額支付判決確定的費用。

小古透露，針對加班費部分已提出再審申請，堅持維權到底。



小古在社交平台上分享自己的維權之路。（影片截圖）

小古介紹，2019年6月17日，大學剛畢業入職前公司，從事編導、拍攝、剪輯工作。2025年9月19日，前公司無故搬走其工作電腦，前老闆亦拒絕與她溝通，即使她之後詢問每天的工作安排，均未得到回覆。同月24日，她開始被踢出工作群組；經統計，她一共被踢出845個群組。

在坐了近一個月冷板凳後，小古正式發出《關於請求恢復勞動條件、補繳社會保險及支付加班工資的溝通函》，依舊沒有任何回覆。2025年10月14日，她正式發出《被迫解除勞動關係告知書》，與前公司解除勞動關係。同月25日，勞動仲裁立案。

小古被踢出工作群組。（南方都市報）

小古半個月僅收到55元工資。（微博＠古島醬55）

2025年10月31日，小古收到前老闆支付9月部分工資共3514.35元，但金額明顯與過往工資差額過大，她向對方表明工資有異議，但依舊未獲回覆。同年11月15日，小古向前老闆詢問9月和10月工資，發現被對方拉入黑名單。同月28日，前公司助理向她發放10月半個月工資共55元，她詢問工資條和工資異議後未獲回覆。

小古表示，該案勞動仲裁勝訴，一審、二審勝訴，二審判決金額已到賬，但她對於二審的加班費判決有疑問， 目前已提交信訪再審申請，公積金補繳和社保補繳申請都已經受理。

小古多次向前老闆表明工資有異議，但未獲回覆。（微博＠古島醬55）

小古在社交平台上分享自己的維權之路。（影片截圖）

9月1日，重慶市大足區人力資源和社會保障局通報，2025年11月14日，小古因與用人單位存在勞動關係、加班工資、經濟補償、未休年休假報酬等爭議，向區勞動仲裁委申請仲裁。區勞動仲裁委開庭審理，依法確認雙方存在勞動關係，裁決用人單位支付相關補償費用。用人單位對裁決結果存在異議，先後向區法院起訴、市一中法院上訴，2026年8月21日，市一中法院依法作出終審判決，用人單位須支付相關應付和補償費用。

經查實，8月27日，用人單位已向小古全額支付判決確定的費用。該局已要求企業依法依規做好員工的權益保障工作，針對該員工新提出的社保相關訴求，該局將會同有關部門進行核處，督促涉事企業依法辦理相關事項，切實維護勞動者合法權益。當事人可向該局社保事務中心如實反映情況，依法維護自身權益。