新皇崗口岸｜廣東書記黃坤明南下實地視察　官媒：近日開通

據廣東省委機關報《南方日報》8日（周四）報道，廣東省委書記黃坤明8日南下深圳，到新皇崗口岸調研，表示「新口岸開通在即」；報道又指新皇崗口岸「目前已整體竣工，將於近日開通」。



深圳皇崗口岸聯檢大樓外圍市政工程通過驗收。（深視新聞）

深圳皇崗口岸聯檢大樓外圍市政工程通過驗收。（深視新聞）

報道指，黃坤明走進口岸聯檢大樓，來到海關通道和出境大廳，實地察看口岸功能佈局、通關查驗流程和交通接駁等配套設施，聽取了解口岸重建和開通前各項準備進展。黃坤明向海關、邊檢等口岸工作人員致以親切慰問，指出皇崗口岸是深港、粵港往來的關鍵樞紐，承載著促進粵港澳大灣區「硬聯通」「軟聯通」「心聯通」的重要使命，在口岸實施「一地兩檢」是「一國兩制」的生動實踐。新口岸開通在即，希望大家扛牢守護國門的神聖職責，聯動港方把系統調試、應急演練、人員保障等準備工作做得更加細緻扎實，確保口岸如期順利開通、平穩高效運行。

黃坤明：持續放大「合作查驗、一次放行」通關新模式的優勢

黃坤明稱，要堅持高標準精細化運營，持續放大「合作查驗、一次放行」通關新模式的優勢，加快推進口岸周邊路網和軌道接駁建設，不斷提升全流程效率，讓旅客進出更加便捷順暢。APEC會議期間國際賓客往來密集，要持續優化通關流程和涉外保障，加強多語種指引，以溫馨周到的高質量服務塑造良好形象。

黃坤明：更加緊密對接香港北部都會區建設

黃坤明稱，深圳要以新口岸開通為契機，更加緊密對接香港北部都會區建設，進一步密切人員交流和經貿往來，促進兩地優質要素高效便捷流動，有效帶動河套深港科技創新合作區建設走深走實，更好把口岸流量轉化為發展增量。