H&M拒新疆棉花｜江澤民視察舊照再翻炒　回顧3任領導人訪新疆指示

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-25 20:05

新疆棉花最近被推上了風口浪尖，一張前中共領導人江澤民視察新疆棉花的照片也被廣泛熱炒。

這張照片是1998年7月5日至7月9日，江澤民先後在阿克蘇、巴音郭楞蒙古自治州、昌吉回族自治州、吐魯番和烏魯木齊等地考察時所攝。

當時，江澤民考察的重點是如何進一步搞好新疆地區的改革、發展和穩定。

據悉，江澤民曾兩次視察新疆，反覆強調加快新疆經濟發展，關鍵是要加快資源優勢變為產業優勢，進而變為經濟優勢的進程。

1990年8月22日至9月1日，江澤民在新疆考察時表示：「沒有穩定的局面，一切都談不上。保持穩定和發展經濟是辯證統一的，沒有穩定的政治前提，經濟就無法搞上去；經濟上不去，穩定最終也保持不住」。

另一位前中共領導人胡錦濤也曾兩次視察新疆，2006年9月6日至11日，胡錦濤在新疆考察時稱：「希望新疆的同志認真實施穩疆興疆、富民固邊戰略，團結帶領各族幹部羣眾繼續開創新疆團結穩定、蓬勃發展的新局面」。

「7·5事件」後的2009年8月22日至25日，胡錦濤在新疆考察時再稱：「要深刻認識新中國成立以來特別是改革開放以來新疆發生的滄桑鉅變，倍加珍惜來之不易的大好局面，緊緊抓住國家深入實施西部大開發戰略的寶貴機遇，堅持一手抓改革發展一手抓團結穩定，努力在中國特色社會主義道路上創造新疆更加美好的明天」。

現任中共領導人習近平曾於2014年4月視察新疆。習近平當時對喀什的警官説：「平時多流汗，戰時才能少流血。對付暴力恐怖犯罪分子一定要有有效手段。」他還説，「必須清醒地看到，新形勢下中國國家安全和社會安定面臨的威脅和挑戰增多」。

習近平當時還視察了一所雙語學校，他表示，「少數民族孩子雙語教育要抓好，學好漢語不僅將來找工作方便，更重要的是能為促進民族團結多作貢獻」。