H&M拒用新疆棉｜安踏退出「良好棉花發展協會」：一直採購中國棉

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-25 10:52

著名服裝品牌H&M集團去年10月發布一份聲明，指集團跟隨「良好棉花發展協會」（BCI）的決定，產品不再採用新疆生產的棉花。這份聲明於周三（24日）在內地引起輿論嘩然，H&M大中華區男裝代言人黃軒、H&M大中華區女裝代言人宋茜的工作室隨即宣布與H&M解約，H&M旗艦店也已被內地電商平台下架。 3月24日晚，中國運動品牌安踏在微博發表聲明稱，注意到了近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正啟動相關程序退出該組織。安踏表示，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

安踏集團強調一直採購中國產棉花。（資料圖片）

安踏聲明指出，安踏作為持續不斷推動環境保護行動的公司，於2019年成為BCI會員，合作的純粹初衷是從全球和地區的環境保護角度出發，推動關於採購供應鏈的環境保護和可持續發展問題，使全球各地區棉花的種植及生產更有利於棉農，更有利於種植環境。

聲明稱，安踏堅持做好每一件衣服每一雙鞋，致力於為廣大消費者提供優質的運動裝備，並與所有供應商一起，持續推動環保事業的發展。

安踏的聲明隨即獲得網民響應，不少人讚同其「知錯能改」的態度，但也有人質疑，安踏為何直到事件引起爭議才宣布退出：

「國貨的機會來了，好好把握」 「安踏質量還行，認錯態度好，回應及時，可以購買」 「安踏加入BCI在前，BCI拿新疆挑事在後。安踏在輿情爆發後一天左右宣布退出BCI，差不多可以了。」 「馬後炮！還有你旗下的破FILA」 「這個組織裡的牌子都不能放過」

網民指出，李寧一直以來將採用新疆棉寫在產品標籤上。（微博）

另外有網民在微博發文指出，另一大國民運動品牌李寧，一直以來都將採用新疆棉寫在產品標籤上。不少網民對李寧做法表達讚譽：

「李寧我也一直有買，針不戳（真不錯）」 「明天就買李寧的t！！！！」 「以後買中國李寧」

據此前報道，H&M集團在去年10月發布的聲明中表示，集團對來自民間社會組織的報告和傳媒的報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品／原材料。」

服裝品牌H&M集團的一份有關「抵制新疆產品」的聲明，掀起熱議。（網上圖片）

聲明又稱，新疆是中國最大的棉花種植區，到目前為止，其供應商從該地區與「良好棉花發展協會」（BCI）相關的農場採購棉花。「由於在該地區進行可信的盡職調查變得愈來愈困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裏獲得。」

事件引起網民怒火後，H&M周三（24日）再發聲明解釋事件，表示集團一貫秉持公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商，遵守其可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》（OECD Guidelines for Responsible Business Conduct），並不代表任何政治立場。

▼ H&M大中華區代言人黃軒、宋茜宣布解約

公開資料顯示，H&M成立於1947年，是一間來自瑞典的時裝公司，直至21世紀才開始拓展在亞洲的業務。2007年3月10日，H&M正式在香港開業；同年4月，內地首間H&M店在上海開業。目前，內地至少有455間H&M分店。

（綜合報道）