2028年開啟天問三號火星採樣返回任務　預2031年取回樣本創紀錄

10月8日是中國航天事業創建70週年。70年間，中國航天從地球出發，走向月球、火星，不斷刷新深空探測的中國坐標。據央視報道，按照計劃中國將在2028年前後開啟火星取樣返回任務，2031年前後將火星樣品帶回地球這將是人類首次完成火星取樣返回。



2004年，中國探月工程正式立項，嫦娥一號任務啟動。2008年，嫦娥三號進入工程研制。作為探月工程「繞、落、回」三步走中的關鍵一步，嫦娥三號新產品和新技術佔比超過80%。

中國探月工程亦稱「嫦娥工程」，從2003年3月1日正式啟動到現在的「嫦娥四號」，已是第十五個年頭。圖為嫦娥一號發射時的照片。（新華社）

此後，中國探月工程不斷抵達新坐標：嫦娥四號實現人類探測器首次月背軟著陸；嫦娥五號、嫦娥六號分別帶回月球正面和背面樣品。2021年，天問一號首次成功實現通過一次任務完成火星環繞、火星著陸和火星巡視三大目標。

按計劃，天問三號2028年前後發射，2031年前後將火星樣品帶回地球，這將是人類首次完成火星取樣返回，任務極為複雜。

天問三號任務過程示意圖。（新華社）

中國航天科技集團五院深空領域專家孫澤洲受訪時提到，在整個太陽系八大行星裏，火星是跟地球最為相似的天體，地球現在是個青壯年，火星已經變得比較衰老、像個暮年的狀態。

他表示，對於火星的探測，最簡單直接地講，想瞭解這個近鄰的演化過程，對地球有些什麼啟示，「一開始覺得火星離我們很遠，但真正的放眼宇宙，看太陽系，火星還是很近……世界之大，我總想去看一看。」