天問三號料2031年前後攜帶火星樣品返地球　中大港大儀器入選計劃

據《新華社》4月24日消息，中國行星探測工程天問三號任務，計劃於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣品返回地球。國家航天局正式發佈天問三號任務合作項目遴選結果，多個港澳載荷入選。



4月24日，第十一個「中國航天日」主場活動在成都舉辦。國家航天局正式發佈天問三號任務合作項目遴選結果：軌道器將搭載火星PEX光譜儀、火星分子離子成份分析儀、激光外差光譜儀3台合作載荷開展火星探測工作。

天問三號火星取樣返回任務計劃 今年轉入正樣研製階段

4月24日，第十一個「中國航天日」主場活動在成都舉辦。（中新社）

火星PEX光譜儀由國際空間研究委員會探索工作組牽頭研製，用於開展火星生命痕跡探尋及表面礦物成份探測；澳門科技大學牽頭研製的火星分子離子成份分析儀，用於開展火星大氣逃逸過程探測；香港中文大學牽頭研製的激光外差光譜儀，用於開展火星大氣水同位素廓線分布及火星風場探測。

伺服器將搭載香港大學牽頭研製的火星地物高光譜成像儀，用於開展生命痕跡、含水礦物及資源普查等探測。著陸器將搭載意大利國家核物理研究院-弗拉斯卡蒂國家實驗室牽頭研製的激光角反射器陣列，用於在火星表面佈設精確基準點。

香港中文大學「深空物質成份光譜探測聯合實驗室」啟動天問三號載荷聯合研製。（香港中文大學官網）

據悉，自2025年4月國家航天局發佈合作機遇公告後，共收到28份合作意向，按照「科學價值高、對任務支撐大、工程可實現性強、技術成熟度高」的遴選原則，最終遴選出5個合作項目。