天問三號火星取樣返回任務計劃　今年轉入正樣研製階段

今天（3月12日），十四屆全國人大四次會議閉幕。全國人大代表、天問三號任務總設計師劉繼忠表示，天問三號火星取樣返回任務通過前期的技術攻關和深化論證，相關關鍵技術均已取得突破性成果。工程主線正在開展初樣研製，計劃今年轉入正樣研製階段，各項工作進展順利。



新華社報道，劉繼忠接受採訪時稱，「天問三號任務是一項極具挑戰性、創新性和引領性的航天重大工程，有望實現人類首次火星取樣返回，極大推動空間科學、空間技術和空間應用的高質量融合發展，充分彰顯中華民族的創造力和國際影響力。」

天問三號任務過程示意圖。（新華社）

他介紹，天問三號任務主要涉及工程、技術和科學三個方面。工程方面，正在研製軌道器、返回器、着陸器、上升器、伺服器，構成軌返組合體和着上服組合體；技術方面，重點突破火面採樣封裝、火面起飛上升、環火軌道交會、樣品捕獲轉移、行星保護等關鍵技術，為未來火星持續探測與應用進行前期技術儲備；科學方面，將探尋火星潛在生命痕跡（生命起源），探研火星地質和內部結構特徵（火星地質構造），探查火星大氣循環與逃逸過程（火星大氣），取得類地行星宜居性演化研究的重大發現。

「也熱忱邀請國內外科學家加入我們，共同開展研究，不斷推進深空探測技術發展和工程實踐。」劉繼忠說。

有人好奇，人類真的能夠登上火星嗎？「地球是人類的搖籃，但人類不可能永遠被束縛在搖籃里。」劉繼忠稱，當前，人類已經實現近地軌道的長期駐留，相信在不遠的將來，也一定可以踏上火星。

據了解，中國的天問三號任務計劃在2028年前後發射，主要目標是利用地球上的「高精尖」儀器對從火星取回的樣本進行深入分析，以揭示火星上是否曾經存在生命，甚至是否仍有生命存在。

中國深空探測其他工程按計劃推進

與此同時，中國深空探測其他工程也正在按計劃推進。劉繼忠說，2025年發射的天問二號已經飛行約7億公里，今年將抵達近地小行星2016HO3，開始伴飛探測。嫦娥七號計劃於今年發射，主要是在月球南極開展原位探測，形成月球南極繞、落、巡、飛躍綜合探測體系。

目前，嫦娥五號和嫦娥六號月球科研樣品已開展9輪借用申請，累計借出402份，共計約125.5克，取得了一批科學新認知和新發現。近期，還將完成第10批月球樣品發放。