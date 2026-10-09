黑龍江佳木斯原公安局長姜濤被雙開　被指賣官鬻爵與違規收受禮品

黑龍江省紀委監委10月8日通報，日前，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對佳木斯市政府原副市長、市公安局原局長姜濤嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



黑龍江省紀委監委對佳木斯市政府原副市長、市公安局原局長姜濤嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。（網絡）

官方資料顯示，姜濤，1970年9月生，曾任鶴崗市公安局黨委副書記、常務副局長，雙鴨山市副市長、市公安局局長等職。

2023年任佳木斯市副市長、市公安局局長。2025年12月，黑龍江省委組織部發佈幹部任前公示，姜濤擬任省直機關正廳級領導職務。公示過後，姜濤未獲任命。今年（2026年）6月，黑龍江省紀委監委消息，姜濤被查。至此番被「雙開」 。

經查，姜濤喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規借用管理和服務對象車庫，多次違規接受宴請，違規配備專車，超標準配備、使用辦公用房；違背組織原則，破壞選人用人制度，跑官要官，賣官鬻爵。

黑龍江省紀委監委對佳木斯市政府原副市長、市公安局原局長姜濤嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。（網絡）

通報指姜濤廉潔底線失守，通過民間借貸獲取大額回報，利用職權為親屬謀取私利，違規從事營利活動；與不法商人沆瀣一氣，利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，在職務提拔、案件辦理、行政審批、資金撥付等方面為他人謀取利益並收受巨額財物；為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物。

通報指，姜濤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予姜濤開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。