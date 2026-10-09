貴州景區天空懸廊圍欄多處開裂　負責人稱是「一點小問題」惹議

10月6日，貴州省福泉市，有遊客在位於福泉古城文化旅遊景區灑金谷遊覽區的天空懸廊項目遊玩時，發現天空懸廊的圍欄有多處開裂。該景區負責人曾表示「是一點小問題，沒有影響。」



10月7日，福泉市文旅局發布情況說明，已責令景區立即暫停項目運營。



貴州福泉灑金谷遊覽區的天空懸廊項目。（大風新聞）

圍欄有多處開裂。（大風新聞）

據內媒《大風新聞》報道，遊客拍攝的影片顯示，天空懸廊設有透明的玻璃棧道，兩側裝有圍欄。遊客拍到，白色圍欄在焊接口等部位至少有3處明顯開裂。

10月7日上午，灑金谷景區運營公司一名客服表示，已有工作人員處理裂縫，天空懸廊項目一直在正常開放，並未因此事關閉。有網民聯繫到一名王姓負責人，對方在電話裏表示，裂縫為噴漆脫落，已安排人焊接處理，沒有安全隱患。網民進一步質疑影片中能看到明顯開裂，該負責人表示，「是一點小問題，沒有影響。」

圍欄有多處開裂。（大風新聞）

圍欄有多處開裂。（大風新聞）

福泉市文化廣電和旅遊局於7日發布相關情況說明稱，已第一時間赴現場核查，責令景區立即暫停項目運營，封閉現場，並委託專業機構開展結構安全檢測，實施維修加固。同時，將持續跟蹤督促整改落實。