新冠爆發時任武漢市長　周先旺受賄逾6050萬　一審判囚14年

10月10日，武漢原市長周先旺案一審宣判，河南省商丘市中級人民法院對周先旺以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金五百萬元（人民幣，下同）；對追繳在案的周先旺犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



武漢原市長周先旺被判14年。（最高人民法院）

據微信公衆號「最高人民法院」消息，10月10日，河南省商丘市中級人民法院一審公開宣判湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺受賄一案，對被告人周先旺以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金五百萬元；對追繳在案的周先旺犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明：2003年上半年至2025年5月，被告人周先旺利用擔任湖北省恩施土家族苗族自治州委副書記、州長，湖北省商務廳黨組書記、廳長，黃石市委書記，湖北省政府黨組成員、副省長，武漢市委副書記、副市長、代市長、市長，湖北省政協黨組成員、副主席，湖北省政協副省級領導幹部職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、行政審批等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計折合6050萬餘元。

武漢原市長周先旺被判14年。（最高人民法院）

武漢原市長周先旺被判14年。（最高人民法院）

商丘市中級人民法院認為，被告人周先旺的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄實際所得贓款贓物大部分已追繳，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據悉，商丘市中級人民法院於2026年7月9日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人周先旺及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，周先旺進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾20餘人旁聽了庭審。

公開信息顯示，周先旺出生於1962年11月，湖北建始人。2018年5月至2021年1月，周先旺曾任武漢代市長、市長，此後擔任湖北省政協原黨組成員、副主席。

2020年冠病疫情暴發後，周先旺被指應對疫情遲緩，引發輿論強烈批評。2021年1月，周先旺轉任湖北省政協黨組成員、副主席。2023年1月，湖北省政協換屆，周先旺不再擔任省政協黨組成員、副主席職務，直至去年7月被查。