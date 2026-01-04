疫情期間任武漢市長　周先旺被｢雙開｣　中紀委：大搞權錢權色交易

新冠疫情期間任武漢市長的周先旺因嚴重違紀違法問題，被中央紀委進行立案審查調查，並對開除其黨籍、開除公職，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



中央紀委通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

通報指，周先旺喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違反組織要求，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動牟利，搞權色交易；不正確履行職責，造成巨額國有資產損失風險；生活腐化墮落，家風不正，對其子失管失教；公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面牟利，並非法收受巨額財物。

周先旺嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予周先旺開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

疫情期間任武漢市市長 曾稱：願革職以謝天下

2025年7月8日，中央紀委國家監委網站曾通報，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，周先旺生於1962年11月，湖北建始人，曾任建始縣副縣長、宣恩縣縣長、恩施州副州長等職，2012年任黃石市委書記。2017年，周先旺升任湖北省政府副省長、黨組成員，2018年任武漢市委副書記、市長。2021年1月，他轉任湖北省政協黨組成員、副主席，至2023年1月卸任。

周先旺在新冠疫情期間任武漢市長。在疫情爆發初期，武漢以「封城」應對疫情。周先旺當時接受央視採訪時表示，一個超千萬人口的城市，採取封城、在人類史上是從沒有過的，但是面對現在的情況，把門關了有可能把疾病關在城內，「在歷史上我們都會留下罵名，但只要是有利於疾病的控制、有利於人民生命安全、馬國強（時任湖北省委副書記兼武漢市委書記）同志和我，承擔什麼責任都可以，因為關門，最後說要問責，說人民群眾有意見，我們願意革職以謝天下。」

周先旺當時又稱，這次疫情其實各方面對其訊息的披露是不滿意的，既有披露的不及時的一面，也有利用有效信息來完善工作不到位的地方。對於披露不及時，他希望大家理解，「它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，要依法披露，作為地方政府，我獲得信息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解。」