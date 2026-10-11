人民日報評尊界V800煞車踏板風波：絕不應該在駕駛中斷裂

內地知名汽車垂直媒體「懂車帝」近日發布一則百萬級電動車「尊界V800」的封閉場地制動測試影片，引發輿論高度關注。影片顯示，三輛全新未改裝的尊界V800在進行時速100公里的緊急煞車測試時，煞車踏板支架均發生斷裂。



官媒《人民日報》11日發文稱，在事件中，討論的焦點就是汽車尤其是「速成」新能源車的安全問題。儘管事件有待權威的調查結論，但有一點毋庸置疑：一輛汽車的煞車踏板，絕不應該在駕駛中出現「斷裂」！



有片｜內地車媒測百萬級尊界V800 急煞時3車腳掣支架均斷裂

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文章又批評「速成車」的問題，指出「速成車」為了搶佔市場份額，過度壓縮研發週期，刪減實車驗證流程而推出。「速成車」以「快」搶佔市場，卻在「缺」上埋下隱患，背後暴露的是流程缺位、驗證縮水。

文章指，「速成車」以仿真測試代替真實路測的投機取巧，是極限工程測試的大幅縮水，是刪減驗證科目、跳開驗證流程的偷工減料，而這些，最終卻在由消費者買單。

文章稱，內地汽車市場競爭激烈，一些車企不「卷」質量「卷」速度，最終被證明：此路不通。追求「上新」速度的「速成車」無法在市場競爭中行得遠、跑得穩。

文章最後稱，「穩」是一種更持久的「快」。近年來，內地汽車產業尤其是新能源汽車產業實現了跨越式發展，來之不易的產業生態、社會信任、消費者口碑，需要產業各方共同維護。創新的腳步不會因為精益求精而變慢，安全才是中國汽車越跑越穩的底氣所在。