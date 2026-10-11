香港為何制定五年規劃？港澳辦原副主任鄧中華：發揮戰略引領作用

香港首份五年規劃出台，會否改變本港自由市場經濟制度、又如何確保落地，成為社會關注的問題。

國務院港澳事務辦公室原副主任、全國港澳研究會會長鄧中華10月9日在紫荊文化論壇致辭時表示，香港五年規劃屬宏觀、戰略及指導性發展藍圖，並非由政府下達生產指標、管控市場主體的指令性計劃，市民毋須擔心規劃會改變香港現行自由經濟制度和市場運行模式。他亦表示，香港首次制定五年規劃，即使部份領域研判不夠充分、部份指標不夠精準，也是正常、可以理解的情況，應透過動態評估及中期調整機制，在實施過程中累積經驗。



由紫荊文化集團主辦、交通銀行（香港）聯合主辦、紫荊雜誌社承辦的紫荊文化論壇，9日在香港舉行，主題為「擘畫五年規劃藍圖 引領香港未來發展」。鄧中華在致辭中表示，全國港澳研究會與會員交流及到香港調研時，曾聽到社會對首次制定和實施五年規劃存在疑問，包括為何要制定、如何實施等，並就其中三項疑問作出回應。

國務院港澳事務辦原副主任、全國港澳研究會會長鄧中華。

對於五年規劃會否衝擊香港自由市場經濟制度，鄧中華指出，中長期發展規劃並不專屬於某一種經濟制度，而是現代公共治理的工具，作用在於政府為市場指明方向、提供穩定預期，並非取代市場。他列舉美國、英國、法國、日本、韓國及新加坡等經濟體，指各地均曾透過不同形式的發展規劃，統籌資源並協同市場力量推動發展。

鄧中華表示，香港五年規劃旨在發揮戰略引領作用，政府可在市場運作面臨困難的領域，包括土地供給、基礎設施、創科平台、公共房屋及人才政策等方面主動作為，為企業營造更穩定、可預期的經營環境。市場仍是經濟活動的基礎性機制，尤其在資源配置方面發揮決定性作用。

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

首次規劃難盡善盡美 部份指標不夠精準可理解

至於首次制定規劃會否存在考慮不周、研判不足等問題，鄧中華認為，特區政府在制定過程中結合頂層設計與問計於民，經多方論證及吸納意見，設置涵蓋經濟、社會及民生的105個指標，整體而言是一份高質量規劃。

不過，他亦指出，任何中長期規劃均不可能盡善盡美，或預判未來所有變化。外部環境、經濟形勢、產業發展及市場需求持續變動，香港首次制定五年規劃是全新探索，即使部份領域研判不夠充分、部份指標確定不夠精準，也屬正常、可以理解的情況。

他表示，規劃已就外部環境的不確定性預留彈性空間，並設動態評估及中期調整機制，香港可透過制定和實施規劃不斷累積經驗，提升治理能力。

特首向中央述職須匯報進度 實施機制仍需磨合

對於香港缺乏內地推動五年規劃的一整套體制機制，會否難以落地見效，鄧中華表示，兩地治理體系及市場主體雖有不同，但不意味香港規劃難以落實。

行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華。（方承恩攝）

他指出，規劃第七篇已建立適應香港自由經濟體制及實際情況的實施機制，包括以五年規劃確定方向及中長期目標，再由年度施政報告將任務分解為重點工作，財政預算提供資金保障，並每年評估進度、定期向社會及立法會匯報成效。行政長官每年向中央政府述職時，亦須匯報規劃實施情況。

鄧中華表示，香港擁有大量市場主體、專業機構及工商團體，政府可透過政策引導，以及資金和土地投入，吸引市場與社會力量共同參與。他同時指出，首次實施五年規劃，相關機制在實際運作中仍會有需要磨合之處，須持續優化完善。

他認為，五年規劃的制定和實施，標誌香港治理模式由短期事務導向轉向長遠戰略統籌，有助應對土地房屋、產業結構及社會發展等長期積累的結構性問題，並在對接國家發展戰略的同時，改善民生及鞏固香港國際地位。