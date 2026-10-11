針對賴清德？解放軍明起在東海等5處海域開展實彈射擊等活動

在中國大陸針對賴清德的雙十演說展開猛烈抨擊之際，中國大陸多地海事部門近日接連發佈航行警告指，從周一（12日）起，在渤海、黃海、東海和南海至少五處海域將陸續開展實裝作業、實彈射擊及軍事訓練，相關活動持續至17日。



2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

中國大陸各地海事部門從周四（8日）起公佈的航行警告顯示，相關活動分別在河北、遼寧、江蘇、浙江和廣東附近海域進行，指定時段內禁止船舶駛入。

其中，秦皇島海事局公告，10月12日上午6時至16日午夜，渤海部分海域將開展實裝作業。大連海事局同日宣佈，12日上午11時至下午2時，黃海北部部分海域將進行實彈射擊。

鹽城海事局也發佈航行警告，10月16日上午7時至17日傍晚6時，黃海南部部分海域將進行實彈射擊。

在東海方面，溫州海事局公告，10月13日至15日連續三天，將在浙江溫州甌飛灘以東海域開展軍事訓練，每天訓練時間為一至兩小時。

湛江海事局也發佈航行警告，10月12日至16日，每天上午8時至傍晚6時，將在南海部分海域進行實彈射擊。

大陸國防部批賴清德雙十演說煽動兩岸對立

據早前報道，賴清德發表雙十演說，提到大陸持續以軍事行動施壓改變台海現狀。

在10月11日，大陸國防部新聞發言人陳曦強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，批評賴清德顛倒是非、煽動兩岸對立，企圖強推「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車。