解放軍參與俄羅斯｢中部-2026｣演習　無人機蜂群與戰車實戰演練

當地時間10月2日，俄羅斯「中部-2026」戰略演習於俄羅斯車里雅賓斯克切巴爾庫爾靶場舉行閉幕式。此次演習，中國解放軍參演部隊與來自俄羅斯、白俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦等國的部隊共同參演。演習期間，無人機「蜂群」及地面無人戰車等無人裝備投入實戰演練。



解放軍參與俄羅斯「中部-2026」戰略演習。（微博@中國軍號）

解放軍參與俄羅斯「中部-2026」戰略演習。（微博@中國軍號）

中方部隊參與俄羅斯「中部-2026」演習。（央視新聞）

中方部隊參與俄羅斯「中部-2026」演習。（央視新聞）

演習期間，大量無人機「蜂群」及地面無人戰車等無人裝備投入實戰演練。（眼央視新聞）

演習期間，大量無人機「蜂群」及地面無人戰車等無人裝備投入實戰演練。（眼央視新聞）

據《解放軍報》消息，演習期間，中國參演部隊與來自俄羅斯、白俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦等國的部隊並肩參演，各方圍繞情報偵察、指揮控制、火力打擊、綜合保障等行動展開專攻精練，組織作戰籌劃和實兵行動演練。

另據央視新聞報道，演習中，無人機「蜂群」為地面戰鬥群精準提供目標信息；戰術無人機、武裝直升機和地面無人戰車等協同對「敵」前沿目標展開打擊；小群多路對敵防禦陣地實施多波次火力突擊。

據中方參演部隊指揮員介紹，中方建立「導演部—聯合戰役指揮部—任務分隊」三級指揮領導架構，高效統籌指揮各項演習行動。（央視新聞）

據中方參演部隊指揮員介紹，中方參演兵力由中部戰區抽組，採取摩托化機動、鐵路輸送、空中輸送相結合方式，投送至俄羅斯切巴爾庫爾靶場演習地域。中方建立「導演部—聯合戰役指揮部—任務分隊」三級指揮領導架構，高效統籌指揮各項演習行動。

演習期間，中方任務分隊重點開展偵察引導、協同破障、協同攻擊、戰場急救等課目訓練。演習具備演練強度高、節奏轉換快、火力密度大、機動投送遠及實戰程度強等特點。部隊依託境外陌生地形與多國協同環境，全面檢驗了中國遠程戰略投送、跨境後勤保障及聯合作戰指揮等實戰能力。

隨着演習圓滿落幕，中方參演部隊現已開始分批撤出切巴爾庫爾靶場，並採用空中及鐵路輸送方式陸續返回國內歸建。