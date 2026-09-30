金燦榮料解放軍2035年接近美軍　科學訓練彌補實戰不足

《觀察者網》「風聞」頻道9月30日刊登金燦榮文章，討論解放軍建設世界一流軍隊的進度，以及實戰經驗與裝備、訓練之間的關係。金燦榮表示，解放軍多年未作戰、缺乏實戰經驗是需要正視的問題，但不應過度誇大經驗對戰鬥力的作用。他認為，科學訓練、高強度訓練及與外軍聯合演習，有助彌補相關不足，並預測解放軍到2035年的戰鬥力可能已接近美軍。



金燦榮在文中引述曾參與軍事外交工作的周波指出，衡量解放軍是否屬於世界一流軍隊，可以有兩種維度：若以美軍作為一流軍隊的標準，中國仍有距離，若世界一流軍隊不只有美軍，中國則已成為世界上最強大的軍事強國之一。

他表示，中共中央設定的目標是2035年基本實現國防和軍隊現代化，到2049年建國百年時全面建成世界一流軍隊。他個人理解，所謂「一流軍隊」，至少不應次於美軍，甚至應該超過美軍。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

對於實現目標的時間，金燦榮表示自己「有些偏樂觀」，認為可能不用等到2049年，到2035年便已接近。他以中國海軍造艦速度、人工智能應用及製造業能力為依據，判斷中國具備較強的軍備建設能力。

在空軍裝備方面，「僅就裝備而言，空軍大概只差一個轟-20了」，同時他亦看好換裝渦扇-15發動機的殲-20A，以及正在發展的第六代戰機，認為後者一旦服役，可能與美軍形成代際差距。

殲-20四機編隊進行機動飛行展示。（新華社）

在海軍方面，金燦榮亦將055型驅逐艦形容為「地球上最好的水面艦隻」，並稱中國水下力量正在快速擴展。他引述軍事博主科羅廖夫的猜測，指中國核潛艇年產量可能達到8艘，但文中未提供官方數據佐證。

金燦榮預測，到2035年，中國水面艦艇及水下艦艇數量都可能超過美國，他也對中國的導彈及陸軍力量作出高度評價，並引述軍迷常說的「1個重裝合成旅可以滅1個中等國家」，強調自己對解放軍硬件能力的信心。

萬噸級055型驅逐艦。（央視新聞）

不過，他認為，中國軍隊仍需補強的包括遠赴其他國家支援盟友，以及適當建立海外基地等能力，中國過去在這些方面經驗有限。對於外界擔心軍事現代化主要體現在裝備、缺乏實戰經驗，他表示應承認這項不足。

此外，金燦榮提出軍事經驗有其局限，部分經驗甚至可能產生負面作用。他以美軍在「9·11」事件後長期執行追捕及治安任務為例，認為這類經驗未必適用於大國軍事對抗。

金燦榮亦援引二戰初期法國及日本的例子，指出法軍受到一戰陣地戰經驗影響，未能有效應對德軍集中使用裝甲力量的作戰方式，日本則將大量資源投入戰列艦，但大和號及武藏號最終均被美軍艦載機擊沉。他藉此強調，過往的成功經驗若未能適應戰爭形態變化，反而可能成為負擔。

對於如何彌補實戰經驗不足，金燦榮表示，科學設計的紅藍對抗有助提升戰鬥力，與俄羅斯、阿聯酋、埃及、巴基斯坦、泰國等國合作演習，以及與裝備北約F-16戰機的國家和法國演習，也都是學習機會。

金燦榮在文末表示，中國首先要承認解放軍多年不打仗、缺乏實戰經驗，要重視這個問題，但也不用過度擔心，因為解放軍正在透過科學訓練彌補不足，不應僅因缺少實戰經驗而低估其戰鬥力。