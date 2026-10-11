鄭欽文首奪中網女單冠軍　首盤奇蹟救3盤點　反勝法網冠軍安祖娃

中國網球運動員鄭欽文首奪中網女單冠軍。中國網球公開賽今日（11日）上演女單決賽，鄭欽文迎戰應屆法網冠軍、俄羅斯球手安祖娃（Mirra Andreeva），首盤救回3個盤點後以7：5反勝，最終直落兩盤擊敗對手，首次捧起WTA千分賽女單冠軍獎盃，亦成為中網歷來首位本土女單冠軍。



鄭欽文首奪中網女單冠軍。（央視新聞）

首盤救回3個盤點 以7：5反勝

據央視新聞報道，鄭欽文首盤開局率先被打破發球局，一度陷入被動。她在第10局面對考驗，成功化解安祖娃（Mirra Andreeva）3個盤點，其後在盤末把握機會，以7：5先取一盤。

第二盤鄭欽文延續狀態，最終以7：5、6：4直落兩盤勝出，繼首次打入中網女單決賽後，再次刷新本土球員在這項賽事的紀錄，同時取得職業生涯首個WTA千分賽冠軍。

鄭欽文首奪中網女單冠軍。（央視新聞）

再挫安祖娃（Mirra Andreeva） 兩次交手均在中網

安祖娃（Mirra Andreeva）為今屆賽事4號種子，目前世界排名第3，今年曾奪得法網女單冠軍。她在今屆中網準決賽直落兩盤擊敗巴爾通科娃，首度躋身決賽。

兩人此前唯一一次交手，同樣發生在中網。2024年女單八強，鄭欽文先失一盤後，以5：7、6：0、6：4反勝。今次相隔兩年再碰頭，鄭欽文再次勝出，並在主場完成冠軍突破。

鄭欽文再挫安祖娃（Mirra Andreeva），兩人兩次交手均在中網。（央視新聞）

連闖七關奪冠 前四輪均戰至決勝盤

回顧今屆晉級之路，鄭欽文並非一帆風順，前四輪均打至決勝盤。首輪她花了2小時44分鐘，以7：6、4：6、6：2擊敗從外圍賽晉級的中國球手施晗；次輪對俄羅斯球手卡林斯卡婭，在決勝盤領先3：0時，對手因傷退賽，鄭欽文取得職業生涯第50場WTA千分賽正賽勝仗。

第三輪，她再激戰近3小時，以7：6、4：6、7：5淘汰捷克球手布茲科娃，其後以6：1、2：6、6：4擊敗亞美尼亞球手查拉耶娃，晉級八強。

進入賽事後段，鄭欽文接連直落兩盤淘汰6號種子、烏克蘭名將絲維杜蓮娜（Elina Svitolina）及比利時球手梅頓絲（Elise Mertens），首次躋身中網女單決賽。她今日再下一城，以七連勝為今屆賽事畫上句號。