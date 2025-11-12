全運會｜網球巨星鄭欽文將缺席賽事：右肘傷情未完全恢復

《新華社》11月12日消息，第十五屆全國運動會湖北省體育代表團獲悉，巴黎奧運會網球女單金牌得主鄭欽文將缺席本屆賽事。



鄭欽文參加查爾斯頓公開賽，已打入八強。（Getty Images）

鄭欽文深信自己有擊敗莎巴蘭卡的能力。（路透社）

此前，鄭欽文報名參加十五運會網球女子單打、雙打比賽，開幕式上她作為湖北省體育代表團旗手亮相，希望在全運會賽場上為家鄉爭光。

湖北省體育代表團相關負責人表示，到達全運會賽區後，醫療團隊對鄭欽文的傷情進行了最新評估，發現其右肘關節傷情沒有完全恢復，無法滿足高強度比賽的條件。

鄭欽文在法網8強曾有不俗開局。（Getty Images）

「為保障運動員的身體健康和長遠發展，我們決定讓鄭欽文退出本屆全運會。我們將為她的傷病恢復提供積極支持，爭取使其早日康復，儘快回歸賽場。」

本屆全運會，湖北隊闖入網球青年組女團決賽，將在12日下午與北京隊爭奪金牌。鄭欽文此前在湖北恢復訓練期間，與湖北網球隊球員進行溝通交流，分享比賽經驗。多位球員表示，與鄭欽文的交流給她們帶來信心，她們將在賽場上爭創佳績。

本賽季，鄭欽文在溫布爾登網球公開賽後接受右肘手術，休戰兩個多月，缺席了美國網球公開賽等多項賽事。雖然她在中國網球公開賽復出，但在第三輪比賽進行到第三盤時因傷退賽。