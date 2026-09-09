湖北體育局長：真誠邀約鄭欽文回武漢參賽，感受家鄉球迷熱情助威

據「湖北發布」微信公眾號消息，9月8日，湖北省政府新聞辦公室舉行2026「知音湖北·樂享金秋」消費季系列活動安排發布會。湖北省體育局黨組書記、局長雷利軍介紹活動安排，並現場喊話：「真誠邀約鄭欽文回武漢參加比賽，在感受家鄉球迷熱情助威的同時，游山逛水、品鑑美食、享受生活。」



9月8日，湖北省政府新聞辦公室舉行2026「知音湖北·樂享金秋」消費季系列活動安排發布會。（「湖北發布」微信公眾號）

據公開資料顯示，鄭欽文2002年10月8日出生於湖北十堰，是巴黎奧運會網球女單冠軍得主，是繼李娜之後，中國女網新一代領軍人物，曾斬獲WTA年度最佳新人、杭州亞運會女單冠軍等多項榮譽。

鄭欽文。（央視新聞）

今年，鄭欽文參加美國網球公開賽，在資格賽和正賽中取得7連勝，連續兩輪上演絕境逆轉，第三次晉級美網八強，追平個人美網最高記錄。9月8日，2026中國網球公開賽正式官宣，鄭欽文收穫本屆賽事首張女單正賽外卡，將連續第四年亮相中網賽場。鄭欽文曾在2024年闖入中網女單四強，刷新個人WTA1000賽最佳戰績。

據「湖北發布」介紹，網球是今年湖北金秋消費季的「重頭戲」。武漢網球公開賽將於10月10日到18日在光谷國際網球中心開拍。作為WTA1000頂級賽事，世界排名頂尖的女子網球選手將會參賽。