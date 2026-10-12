肺鼠疫│內蒙呼倫貝爾發布風險提示：提醒廣大群眾有效防範鼠疫

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名28歲實驗室員工，10月2日身亡後爆出染鼠疫疑雲。俄羅斯當局其後否認事主死因與該研究所有關，並稱其死於「病因不明的肺炎」。



中國多地疾病預防控制單位近日接連發布防疫提醒，位於內蒙古的呼倫貝爾市疾控中心10日更發布鼠疫防控風險提示，提醒民眾及往返俄羅斯遠東地區的人員注意感染風險。



圖為死者希皮洛娃：

內蒙古滿洲里市疾控中心8日召集鼠疫防治、流行病學調查、消毒及緊急應變等部門，針對中國境內外鼠疫疫情進行風險評估，並將俄羅斯近期發生的不明原因肺炎事件列為重點。

會議分析跨境人員往來、貨物運輸及季節變化等因素，認為相關疫情輸入風險持續存在，要求提高監測預警能力，並加強與口岸、海關等部門合作，落實秋冬季傳染病防控措施。

除了滿洲里市，內蒙古廣播電視台報道指，同樣位於內蒙古的呼倫貝爾市疾控中心10日發布鼠疫防控風險提示，提醒民眾及往返俄羅斯遠東地區的人員注意感染風險。

呼倫貝爾市疾控中心又表示，呼倫貝爾市自1927年以來再未出現過人間鼠疫（鼠疫桿菌感染人類）病例，近年來在常態化鼠疫監測工作過程中也未發現鼠間鼠疫疫情，經綜合研判發生鼠疫疫情的可能性較低。

不過，呼倫貝爾市疾控中心指，呼倫貝爾市作為鼠疫自然歷史疫源地，並且毗鄰俄羅斯遠東地區，人員跨境往來頻繁，提醒廣大群眾有效防範鼠疫，建議來自俄羅斯遠東鼠疫疫源地區的人員關注自身健康，若出現疑似症狀應立即就近就醫，並如實告知鼠疫疫源地旅行史。

湖南省疾控中心也於9日針對鼠疫傳播途徑、症狀及防治方式進行衛教宣導。