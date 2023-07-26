遊客曬手持野生鼠兔相惹議　專家：可能感染鼠疫

近日有科普博主在微博爆料，指有遊客在社交平台上載自己手持野生鼠兔的照片。由於行為存在公共衛生風險，消息一出引發輿論關注。專家表示，此類接觸有可能感染鼠疫。



該博主表示，自己在網上搜尋祁連（山）大草原，結果看到類似圖片，「看來抓鼠兔已經和餵旱獺一樣成為旅遊項目了」。在前述帖子中，有遊客透露，自己在祁連大草原抓到鼠兔，還有人表示，鼠兔很可愛。

周二（25日），青海省海北州疾控中心一名工作人員表示，已關注到前述情況。他強調，有關行為存在染疫風險，遊客不可以觸摸投餵鼠兔，一旦發現類似情況，可向當地疾控或衛生部門反映。

祁連山國家級自然保護區的辦公室一名工作人員表示，鼠兔在整個青藏高原地區均有分佈，遊客的個人行為很難控制，他們只能勸解。祁連縣文體旅遊廣電局一名工作人員則表示，暫未接到有關舉報，但同樣指出草原並非景區，遊客行為沒辦法控制，不過他們會進行溫馨提示，又指文旅局也做過相關的宣傳。

另外，長期研究鼠兔的專家表示，有關行為既會破壞自然生態，還有可能導致感染鼠疫等動物疾病，「玩弄旱獺更是危險的事，它是鼠疫耶爾森菌病的疫源動物」。

而前述科普博主也稱，鼠兔也有一定概率攜帶染疫蚤，因此與鼠兔等野生動物保持距離是非常必要的；又指遊客沒有這方面的知識和意識是正常的，這需要大家不斷地去科普，而這件事中，責任最大的是那些自詡為「嚮導」、「領隊」，卻帶領或誘導遊客捉鼠兔的人，其次是沒有對不正確價值導向的帖子進行監管的平台。