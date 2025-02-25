上海女看哪吒2後網購土撥鼠竟帶傷　惹鼠疫傳播恐慌　衛健委科普

綜合內媒報道，近日，上海一名女子看完《哪吒2》後網購了一隻土撥鼠，但收到的疑是喜馬拉雅旱獺，動物身上還有傷口、蜱蟲，引發鼠疫傳播的恐慌。



2月25日，中國國家衛生健康委和國家疾控局發佈提示：土撥鼠也能傳播鼠疫，再萌也不要與其親密接觸。



女子購買的旱獺。（影片截圖）

《哪吒2》中的土撥鼠。（影片截圖）

上海一名女子稱看完《哪吒之魔童鬧海》後，覺得動畫中的土撥鼠很可愛，於是在網絡上購買了一隻。但女子收到的土撥鼠身上有傷口、還帶有蜱蟲。

有網民指出，女子網購的並非是當寵物養的黑尾旱獺，而是喜馬拉雅旱獺。女子後續稱已自行將鼠寄回商家，引發「鼠疫傳播」的恐慌。

女子購買的旱獺。（小紅書截圖）

上海疾控中心回應事件，稱目前正在核實調查中，同時安撫公眾不必過於恐慌，「即便是野生旱獺，也只有一定的感染鼠疫幾率，並非必然攜帶」，建議大家盡量少接觸野生動物，切勿購買，因為「即便是人工養殖的也存在攜帶病毒的風險」。

2月25日，中國國家衛生健康委和國家疾控局發佈提示：土撥鼠也能傳播鼠疫，一旦感染，患者會突然出現高熱、淋巴結腫大的症狀，病情常常迅速惡化，死亡的可能性極高。因此，再萌也不要與其親密接觸。

喜馬拉雅旱獺。（四川疾控）

據介紹，旱獺，又稱土撥鼠，是一種常見於中國西北地區的嚙齒類動物，也是國家二級保護動物，被列入《世界自然保護聯盟》2016年瀕危物種紅色名錄。

內地熱門土撥鼠表情包。（央視新聞）

土撥鼠看着十分可愛，卻是鼠疫耶爾森菌自然宿主。鼠疫是一種烈性傳染病，發病急、傳染性強、病死率高，屬於甲類傳染病。近年來，鼠疫傳播案例大多與旱獺有關。

總之，旱獺本質上屬於野生動物，除正規野生動物園或繁育機構外，個人沒有渠道或是方式來飼養。如果在旅遊途中遇到土撥鼠，一定要保持安全距離，不要近距離接觸，更不要投喂。