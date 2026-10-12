史上首次　大陸宣布制裁台灣邦交國巴拉圭、伯利茲部長

大陸外交部今日（12日）宣布，中方制裁巴拉圭通信和技術部長比利亞特（Gustavo Emigdio Villate Samaniego，台譯「畢亞德」），以及伯利茲（台灣稱「貝里斯」）外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡（Francis Fonseca，台譯「馮賽卡」），包括凍結兩人在中國境內的財產、禁止境內組織及個人與其交易合作，以及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



這是大陸官方首次針對台灣的邦交國官員祭出制裁手段。



巴拉圭通信和技術部長比利亞特（左）與伯利茲外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡（右）。（網絡圖片）

央視報道，大陸外交部指，近年來，巴拉圭及伯利茲個別「反華政客」出於一己私利，頑固支持兩國同中國台灣地區保持所謂「邦交」關係，在涉華問題上採取一系列「惡劣言行」，損害中方核心利益。

大陸外交部稱，為捍衛國家主權、安全、發展利益，反對「台獨」分裂行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第6條、第9條、第15條規定，決定對比利亞特及豐塞卡採取反制措施。

根據公告，3項反制措施包括凍結2人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行交易、合作等活動；以及對2人不予簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。2項反制決定均自2026年10月12日起施行。