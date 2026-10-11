國防部批賴清德雙十演說煽動兩岸對立 暴露「台灣之禍」本質
撰文：許祺安
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10月10日，賴清德發表雙十演說，提到大陸持續以軍事行動施壓改變台海現狀，鼓譟增加防衛投資，強化「全社會防衛韌性」。
10月11日，國防部新聞發言人陳曦強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，批評賴清德顛倒是非、煽動兩岸對立，企圖強推「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車。
陳曦表示，賴清德頑固堅持「台獨」立場，顛倒是非，渲染所謂「大陸軍事威脅」，煽動兩岸對立對抗，妄圖「以武謀獨」「倚外謀獨」，再次暴露其「台灣之禍」「和平之災」的本質。
近年來，民進黨為一黨之私大搞謀「獨」拒統、媚外輸誠，強推所謂「全民皆兵」「全台戰場」，把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，破壞台海穩定、犧牲台灣未來。解放軍於台島周邊常態開展演訓活動，就是震懾「台獨」妄動和外來干涉圖謀，維護台灣民眾的安全福祉，天經地義、無可厚非。
陳曦表示，「台獨」與台海和平水火不容，祖國統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。希望台灣同胞認清賴清德當局頑固謀「獨」的極端危險性和危害性，與大陸一道堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，共護和平安寧的美好家園，共享民族復興的福祉榮光。
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