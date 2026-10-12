鄭欽文中網奪冠　手握14代言　3年狂攬4.7億追平李娜整個職業生涯

10月11日晚，鄭欽文在中網女單決賽以2:0擊敗新科法網冠軍、俄羅斯名將安祖娃（Mirra Andreeva），成為賽事20屆以來首位本土女單冠軍，世界排名飆升至第23位。



鄭欽文商業價值亦再受關注，據媒體統計，鄭欽文目前手握14份長期代言，涵蓋Nike、Dior、Rolex、Wilson等國際品牌，以及伊利、霸王茶姬、vivo、支付寶、千問等中國品牌，其場外代言佔總收入逾97%。



鄭欽文首奪中網女單冠軍。（央視新聞）

10月11日晚，鄭欽文在中網女單決賽以2:0擊敗新科法網冠軍、俄羅斯名將安祖娃。（微博＠鄭欽文）

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商業收入追平李娜 代言佔比超97%

綜合《科創板日報》、《北京日報》旗下的新媒體《長安街知事》，鄭欽文商業爆發始於2024年。年初獲澳網女單亞軍，刷新個人最佳；同年8月拿下巴黎奧運網球女單冠軍，成為中國首位奧運網球單打冠軍。

鄭欽文2024年初獲澳網女單亞軍。（新華社）

賽場成績帶動商業價值，此後代言密集襲來：2024年11月，Audi旗下品牌AUDI官宣其為代言人；2025年1月，Dior宣布其為全球品牌大使，是中國體育明星首次獲此身份。

《福布斯》8月底公布的過去12個月世界網壇收入榜顯示，鄭欽文以2260萬美元（約合1.5億元人民幣）排全球第七，是前十中唯一中國選手。

更誇張的是，她2024至2026三年（獎金+代言）合計約4.74億人民幣，已追平李娜整個職業生涯的4.5億。

Audi新品牌AUDI品牌代言人鄭欽文（左一）驚艷亮相2024廣州車展。（Audi官網）

值得關注的是收入結構，2260萬美元中，比賽獎金僅60萬，2200萬全部來自場外代言，佔比超過97%。作為對照，同期榜首冼拿（Jannik Sinner）的場外收入佔比約51%，女子頂尖選手代言佔比通常在70%至80%之間。

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文（IG@zhengqinwen_tennis）

肘傷低谷排名暴跌至百名外 代言不跌反漲

2025年7月，鄭欽文因右肘手術陷入低谷，世界排名一度跌至121位。一般而言，運動員排名暴跌會導致贊助商解約，但她的代言不跌反漲。

2025年10月，霸王茶姬將其從全球健康大使升級為首位全球品牌代言人；今年1月，阿里旗下AI產品千問官宣其為全球品牌代言人；2月，土耳其航空宣布其擔任全球品牌代言人；5月，蘭蔻將品牌護膚大使升級為代言人。

10月11日晚，鄭欽文在中網女單決賽以2:0擊敗新科法網冠軍、俄羅斯名將安祖娃。（微博＠鄭欽文）

多位分析人士認為，鄭欽文兼具奧運冠軍、大滿貫決賽選手、中網冠軍等多重身份，年齡仍處黃金期，具備跨文化傳播優勢，在女性消費、高端品牌年輕化等賽道具有稀缺性。中網奪冠後，代言品牌或將推出更多聯名產品與線下活動，其也有望繼續新增代言。