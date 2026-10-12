北京制裁巴拉圭、伯利茲部長：甘當台灣當局倚外謀「獨」的棋子

大陸外交部今日（12日）宣布，中方制裁巴拉圭通信和技術部長比利亞特（Gustavo Emigdio Villate Samaniego，台譯「畢亞德」），以及伯利茲（台灣稱「貝里斯」）外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡（Francis Fonseca，台譯「馮賽卡」），包括凍結兩人在中國境內的財產、禁止境內組織及個人與其交易合作，以及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



這是大陸官方首次針對台灣的邦交國官員祭出制裁手段。大陸外交部發言人毛寧同日表示，巴拉圭和伯利茲個別政客甘當台灣當局倚外謀「獨」的棋子，中方公布反制措施，對其加以懲戒，以儆效尤。



巴拉圭通信和技術部長比利亞特（左）與伯利茲外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡（右）。（網絡圖片）

毛寧表示，台灣問題是事關中國主權和國家統一的重大原則問題，是中國核心利益中的核心。巴拉圭和伯利茲個別政客甘當台灣當局倚外謀「獨」的棋子，竄訪台灣，並接待「台獨」分裂分子竄訪，嚴重干涉中國內政，散布「中國網絡攻擊」虛假信息，攻擊抹黑中國，造成惡劣國際影響。

毛寧表示，針對有關人員行徑，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》發布外交部令，公佈反制措施，對其加以懲戒，以儆效尤。