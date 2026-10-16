稱中國可在與菲國對峙中輕鬆取勝　駐菲大使：但絕不選擇使用武力

據法新社報道，在菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）指北京是「地區麻煩製造者」後，中國駐菲大使井泉10月15日在馬尼拉一所學校演講後受訪時稱，北京可在與菲國的對峙中「輕鬆取勝」，但絕對不選擇使用武力。



井泉稱，「我們應該感到足夠幸運，因為你在這個地區有這樣的鄰居。如果我們要使用武力，我們可能會輕鬆取勝。但是，我們不會選擇動武，而且我們熱愛和平。」



他表示，菲方的麻煩製造者標籤是「謬論」，並指責馬尼拉騷擾中國工人和教師，但未給予具體事例。據中國駐菲大使館微信公號消息，井泉星期四在菲律賓奎松市迪利曼學院舉行的第二屆迪利曼對話會並發表主旨演講。

井泉在會上說，中菲關係正處在極其敏感的關鍵節點，必須謹慎妥善處理，要分層次、分領域、分手處理。他強調，中菲關係不能簡單地用「好」與「壞」定義，要根據每個領域每個問題的實際情況採取不同策略，否則很容易陷入相互針對、相互報復的惡性循環，而中菲關係搞亂搞壞恰好遂了反華勢力所願。

對於井泉的說法，菲律賓外交部指，井泉的言論對菲中兩國錯綜複雜的關係「毫無幫助」。菲外交部在聲明中說：「令人遺憾的是，中國駐菲大使井泉今天的用詞不當，似乎要傳達一種幾乎不加掩飾的武力威脅。」

中國駐菲律賓使館10月16日在X平台回應菲律賓外交部聲明稱，「這樣的聲明令人遺憾。這種選擇性的引文和過度解讀顯示，中菲建立有效的溝通和對話仍有很長的路要走」。

中使館說，中菲關係目前處於極度敏感階段，因此敦促菲外交部扮演更負責的角色，確保不將中菲關係推向危險且不確定的境地。

針對中國駐菲大使的言論，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）受詢時說，「這聽起來很像是威脅」，需要召見中國駐菲大使談談。