尊界煞車踏板斷裂｜工信部、市監局等介入調查 尊界：全力配合
撰文：趙觀祺
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據10月15日工信微報微信公眾號消息，針對網絡反映的「尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題」，工業和信息化部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。
尊界汽車也在微博回應稱，將積極響應、完全服從並將全力配合聯合調查組的工作，堅決維護消費者合法權益，堅決維護新能源汽車產業發展大局。
今年8月，華為與江淮汽車聯合打造的尊界品牌的尊界V800車型上市。近日，內地車媒懂車帝發佈測評稱，三輛全新的尊界V800竟先後出現煞車踏板支架斷裂的情況，且斷裂位置高度一致，事件持續引發關注。
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