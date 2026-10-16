解放軍四大海域同步集訓　黃海南部罕見封航47天　內媒：劍指台獨

解放軍近日在渤海、黃海、東海及南海四大海域接連劃設六處禁航區，同步開展軍事訓練與實彈射擊。其中黃海南部一處集訓時間長達47天，規模與時長均屬罕見。分析指出，此次沿海多點開花全域聯動演練，展現出解放軍在第一島鏈內多個戰略方向同步對應危機的能力，與美日即將舉行的聯合軍演及區域軍事部署形成顯著戰略呼應。



內媒《看看新聞》分析，這意味著解放軍能夠在同一時間點上，對第一島鏈內的多個方向同步施壓。一短一長，兩組訓練同時落地，檢驗的是「一聲令下、全域聯動」。當我們具備多海區同步處置危機的能力，「台獨」勢力幻想的「拖時間等外援」，這套最大的指望，也就慢慢失去現實基礎。



在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練。（央視新聞）

報道指出，連日來，三亞、湛江、溫州、鹽城、大連及秦皇島等多地海事局相繼發布航行警告，宣布在相關海域實行禁航並開展實彈訓練。其中最受關注的是鹽城外海的黃海南部海域，其禁航時間長達47天，時間跨度顯著高於常規實彈演習；而秦皇島、大連、溫州、湛江及三亞等其餘五處海域，則於10月12日至17日期間同步開展短期實彈射擊及軍事訓練。演練範圍由北至南貫穿渤海、黃海、東海及南海，涵蓋第一島鏈沿線的多個戰略要衝。

《看看新聞》報道指，長達一個半月的演練內容除火力打擊外，主要旨在檢驗部隊在跨海況、跨晝夜環境下的兵力輪換、海上持續補給及突發應急處置能力；而多海域同步演練則客觀上形成了一張覆蓋日本、台海及南海方向的沿海防線測試網，反映出全域聯動的指揮與應變水平。

此次大規模集訓正值亞太區域安全形勢緊繃之際。美日兩國預計於10月19日起啟動大規模聯合軍演，美方亦計劃在距離台灣島僅約110公里的與那國島部署岸艦飛彈，進一步加強第一島鏈前沿的防禦與威懾體系。

圖為中國在國慶70周年閲兵式上展出的東風-26核常兼備導彈，射程被指可達美國關島。（新華社）

面對美日的軍事動態，解放軍海空及戰略打擊力量亦有相應動作。中國海軍官宣遼寧艦航母編隊於10月14日出海，前往西太平洋相關海域展開遠海實戰化訓練。同時，官方媒體近日公開火箭軍某部「東風-26」中遠程彈道飛彈夜間無預告緊急拉動畫面，強調該型飛彈全天候隨時待命的快速反應能力。