習近平《求是》發文：換屆過程擦亮眼睛，決不讓｢兩面人｣矇混過關

中共黨刊《求是》雜誌今日（10月16日）刊發中共總書記習近平文章《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》，強調反腐「一刻不能停、半步不能退」，必須保持高壓態勢。文章還強調，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，必須持之以恆推進全面從嚴治黨，貫徹落實中共中央重大決策部署。



中共總書記習近平。（新華社）

貫徹黨中央部署 警惕「兩面人」

文章指出，貫徹落實黨中央重大決策部署是維護黨中央權威和集中統一領導的根本要求。從巡視巡察、審計、督查等情況看，對黨中央重大決策部署不落實、亂落實等問題仍然存在，貫徹落實黨中央重大決策部署是黨的政治紀律和政治規矩的基本要求，必須體現到這些實際行動上，不能說一套做一套。

「十五五」時期，中國經濟社會發展任務十分繁重。要緊緊圍繞貫徹新發展理念、推動高品質發展、加快構建新發展格局等戰略部署，聚焦建設現代化產業體系等任務要求，堅決有力貫徹落實黨中央重大決策部署，各地區各部門結合實際探索貫徹落實黨中央重大決策部署的有效方法和途徑，確保最終效果符合黨中央決策意圖、政策初衷。

文章警示，要高度警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。有人陽奉陰違、我行我素，思想上搞自由主義，信奉個人至上，哪裏有利益就往哪裏鑽。換屆過程中務必擦亮眼睛，把真正忠誠可靠、表裏如一、擔當盡責的好幹部用起來，決不讓「兩面人」、私字當頭的人矇混過關。

2025年12月25日至26日，中共中央政治局召開民主生活會，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。（新華社）

科學有效把權力關進制度籠子

文章強調，要更加科學有效地把權力關進制度籠子。一些地方制度執行力層層遞減，導致「紙籠禁虎」， 要加強法規制度宣傳教育，引導黨員、幹部懂法紀、明規矩、知敬畏，認識到法規制度既是「緊箍咒」、更是「護身符」。

同時，抓制度落實關鍵在於「一把手」，把權力關進制度籠子，要重點解決好「一把手」帶頭執行制度的問題，各級領導幹部特別是主要負責人必須帶頭執行制度，嚴格落實民主集中制。

堅定走中國特色反腐敗之路

文章指出，當前腐敗問題仍然易發多發。反腐敗鬥爭永遠在路上，腐敗是黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，任其滋生蔓延會破壞經濟發展環境，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭，一刻不能停、半步不能退。不管面對多大阻力，都要把反腐敗鬥爭進行到底！不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息。

文章強調，反腐必須保持高壓態勢不動搖，聚焦權力集中、資金密集、資源富集領域，嚴查政商勾連、資本向政治領域滲透等問題，加大對「一把手」及年輕幹部貪腐的查處力度。深挖新型腐敗與隱性腐敗，加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度。

文章最後強調，紀檢監察機關責任重大，必須加強規範化、法治化、正規化建設，堅持刀刃向內，清除害群之馬。