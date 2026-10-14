廣交會明起廣州舉行　習近平致賀信：中國願與各國維護多邊貿易

第140屆中國進出口商品交易會(廣交會)將於10月15日至11月4日在廣州舉行。今日（14日），國家主席習近平向廣交會致賀信，表示廣交會創辦70年來，已成為中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的有效平台，中國願與世界各國攜手，共同維護多邊貿易體制，為世界發展繁榮持續注入新動力。



習近平向第140屆中國進出口商品交易會致賀信。（香港01）

據新華社報道，14日，國家主席習近平向第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）致賀信。習近平指出，廣交會創辦70年來，在促進中外貿易往來方面發揮了重要作用，已成為中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的有效平台。

10月12日，工作人員在廣交會展館內佈展。（中新社）

10月12日，廣交會境外採購商辦證大廳已完成佈置。（中新社）

10月12日，工作人員在廣交會展館內佈展。（中新社）

第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於10月15日至11月4日分三期在廣州舉行。（中新社）

習近平指出，新形勢下，中國願同世界各國攜起手來，共同維護多邊貿易體制，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通，拓展國際經貿互利合作空間，推進普惠包容的經濟全球化，為世界發展繁榮持續注入新動力。

第140屆廣交會將於10月15日至11月4日分三期在廣州琶洲國際會展中心舉辦，主題分別為先進製造、品質家居、美好生活。國務院總理李強將出席開幕式並作主旨演講。