廣交會明起廣州舉行 習近平致賀信：中國願與各國維護多邊貿易
撰文：許祺安
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第140屆中國進出口商品交易會(廣交會)將於10月15日至11月4日在廣州舉行。今日（14日），國家主席習近平向廣交會致賀信，表示廣交會創辦70年來，已成為中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的有效平台，中國願與世界各國攜手，共同維護多邊貿易體制，為世界發展繁榮持續注入新動力。
據新華社報道，14日，國家主席習近平向第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）致賀信。習近平指出，廣交會創辦70年來，在促進中外貿易往來方面發揮了重要作用，已成為中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的有效平台。
習近平指出，新形勢下，中國願同世界各國攜起手來，共同維護多邊貿易體制，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通，拓展國際經貿互利合作空間，推進普惠包容的經濟全球化，為世界發展繁榮持續注入新動力。
第140屆廣交會將於10月15日至11月4日分三期在廣州琶洲國際會展中心舉辦，主題分別為先進製造、品質家居、美好生活。國務院總理李強將出席開幕式並作主旨演講。
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