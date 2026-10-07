習近平訪美後　台民調：六成受訪民眾對特朗普維護台灣利益沒信心

在習近平訪美會晤美國總統特朗普後，台灣《美麗島電子報》10月6日公布民調，調查顯示，60.3%受訪者對特朗普維護台灣利益沒有信心，其中30.1%表示「不太有信心」，30.2%「完全沒信心」。



此外，26.1%受訪者表示有信心，其中6.3%「非常有信心」，19.8%「還算有信心」；另有13.6%沒有明確回答。



習近平訪美晤特朗普：白宮2026年10月發放更多花絮照片（美國白宮）

政治立場來看，民眾黨支持者對特朗普維護台灣利益最缺乏信心，88.2%表示沒有信心。支持國民黨的受訪者中，72.2%表示沒有信心；支持民進黨的受訪者則有45.5%表示有信心。

對於9月24日舉行的習特二會，38.2%受訪者認為會談對台灣「沒有影響」，24.9%認為對台灣不利，認為有利的則佔11.2%；另有25.7%沒有明確回答。

台灣民眾對特朗普是否會批準對台軍售的預期相對較高。58.3%受訪者認為，特朗普最終會批准價值140億美元的對台軍售計劃，21.9%認為不會批准，另有19.8%沒有明確回答。

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值得關注的是，10月2日台灣空軍以「鳳翔專案」為代號，向美國採購66架全新F-16V Block70戰機，首批兩架、編號6727及6728中午許飛抵台灣，降落台東志航空軍基地。

在台灣政治方面，賴清德的信任度和施政滿意度均較上月上升。調查顯示，48.3%受訪者表示信任賴清德，較上月增加1.3％；不信任者佔38.6%，下降2.1％。對於賴清德的施政表現，47.9%受訪者表示滿意，較上月上升1.5％；不滿意者佔41.4%，下降2.5％。

至於執政的民進黨，43.1%受訪者表示喜歡，較上月上升1.9％；39.9%表示不喜歡，下降4.6％。在野黨方面，國民黨的喜好度26.5%，較上月下降0.7％，不喜歡者佔53.4%；民眾黨的喜好度為21.0%，較上月下降兩％，不喜歡者佔57.9%。這次調查將原有的政黨好感度題組改為喜好度。

這項民調於9月29日至10月2日進行，訪問全台1201名年滿20歲民眾，採用住宅電話和手機雙架構抽樣。在95%信心水平下，抽樣誤差最大為正負2.83％。