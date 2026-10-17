中美貿易｜240年前中國皇后號抵廣州　美破歐洲封鎖大賺掀中國熱

10月15日起，由廣東省委宣傳部出品、廣東廣播電視台製作的系列紀錄片《廣濟滄海》，在中央廣播電視總台紀錄頻道等平台熱播。



紀錄片第一集中，一艘充滿傳奇色彩的木質帆船——「中國皇后號」開啓中美貿易往來。紀錄片中提到：「英國人的壟斷、專利和巨額關稅，激起了北美人民的反抗，最終促成了美利堅的獨立。而當剛剛獨立的美國，面對英國在西印度群島強大的貿易封鎖而一籌莫展時，他們首先想到的，是中國。」



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



廣州城景。（羊城晚報）

破局的需要

1784年2月22日，正值美國開國元勳華盛頓的生日，載重360噸的「中國皇后號」在歡呼聲與禮炮聲中從紐約港啓航，向東方駛來。經過188天的漫長航行，該船於當年8月28日經澳門抵達廣州黃埔港。

「這是中美關係真正意義上的起點，中美之間第一次建立起直接的貿易聯繫和文化交往。」中山大學歷史學系教授江瀅河表示。

「中國皇后號」的啓程發生在美國獨立地位被英國承認的僅僅五個月後，這並非偶然，而是新生美利堅突破困局的必然選擇。1783年9月，英國正式承認美國獨立。當時的美國財政緊缺、通貨膨脹嚴重、工商業凋敝，政府外債接近800萬美元，內債更高達3000余萬美元。政治上獨立的美國，在經濟上仍受英國擠壓，海上又面對葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國等老牌殖民國家封鎖，它們一心要壟斷東西方貿易、把美國排擠在外。

除了擺脫經濟困境，中國豐富的物產也是吸引美國商人的重要原因。過去，茶葉和中國商品主要經英國東印度公司轉運，獲得獨立地位的北美商人迫切希望繞過英國直接經營。為此，時任大陸會議最高財政監督官羅伯特·摩里斯在1783年11月致信外交官員時寫道：「我要派一些船到中國去，以鼓勵其他人大膽尋求貿易的發展。」

遠眺18世紀廣州商館區（模擬復原） 劇照。

友好的首航

「雖然這是第一艘到中國的美國船，但中國人對我們卻非常寬厚。最初他們不能分辨我們與英國人間的區別，視我們為新人（newpeople）。當我們將美國地圖向他們展示，並說明我們的疆域擴張和人口增長的情況時，他們對我國擁有如此大的、可供他們帝國銷售的市場，感到十分高興。」大班山茂召在日記中如是記述下他們受到的友好接待。

1784年8月22日，「中國皇后號」抵達珠江口海面，在澳門辦理手續，領取了蓋有清廷官印的通行證。8月28日，船隻順利駛入廣州黃埔古港碼頭。抵達當天，船隻鳴放13響禮炮致敬，停泊在港口的各國船隻也紛紛鳴炮回禮。

「中國皇后號」在廣州停留經商三個多月。據《東印度公司對華貿易編年史》記載，在中國行商的幫助下，船上所載的棉花、鉛、胡椒、羽紗、皮貨、人參全部售出。

美國商人通過行商辦齊回程貨物，計有紅茶、綠茶、棉布、瓷器、絲織品、肉桂。此次首航獲得純利30727美元，約佔投資額的25%。完成貿易後，「中國皇后號」於1784年12月28日從黃埔港啓程回國，與荷蘭商船結伴航行。船隻最終於1785年5月11日抵達紐約，往返全程共15個月。

長遠的回響

一艘木帆船打通了太平洋兩岸中美兩國的通路，改變了初誕美國的外貿與經濟，留下長遠的回響。「歷史提醒我們，合作比對抗更能帶來長期收益。」江瀅河表示，「中國皇后號」來華之後，中美貿易迅速發展。「歷史證明，當雙方能夠建立互利關係時，受益的是兩國人民。」

「中國皇后號」首航成功，迅速轟動了美國社會。紐約街頭貼滿了售賣廣告，商品受到民眾追捧，掀起了美國歷史上第一次「中國熱」。1786年，華盛頓也從山茂召手中購買了一批中國瓷器。如今帶有「中國皇后號」圖案的景德鎮瓷盤，還收藏在美國新澤西州的博物館中。

豐厚利潤加上美國政府對華貿商人的關稅保護與津貼支持，吸引了更多美國商人投身對華貿易。此後數十年，大小不一的木制帆船頻繁往返於紐約與廣州之間。1786年至1833年的48年間，美國來華船隻1104艘，約達英國來華總船數的44%，超過其他歐洲國家來華船總數的4倍。18世紀90年代後，美國對華貿易躍居第二，僅次於英國。

1984年，為紀念「中國皇后號」首航廣州200週年，歷史專著《中國皇后號》正式出版。

中山大學教授梁碧瑩的整理顯示，200多年來，美國人民一直珍視和懷念這艘首創遠航東方、開闢美中直接航海貿易的木帆船。1984年，為紀念「中國皇后號」首航廣州200週年，歷史專著《中國皇后號》正式出版。書中寫道：「中國皇后號這出戲中的角色大多是青年人，作為一個在別處無足輕重的新生共和國的公民，他們渴望在那個未知的世界留下自己的印記，而他們的作為開啟了世界政治的成熟進程。」