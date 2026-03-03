彭博：中美貿易高層3月中旬會晤 為習近平特朗普峰會鋪路
撰文：韓學敏
出版：更新：
儘管美國近期對伊朗發動打擊，中美貿易高層3月中舉行會面，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）月底訪問北京與中國國家主席習近平的峰會鋪路。
彭博社3日報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰預計於下週末在巴黎舉行會談，雙方或探討中國採購波音飛機、承諾購買美國大豆、台灣議題，以及遭美國最高法院日前否決、芬太尼關稅的未來。
此次貝森特與何立峰會晤，是美最高法院否決特朗普全球關稅策略後，美中高層首次面對面磋商。兩人此前曾於日內瓦、倫敦等地多次會談，並促成去年關稅減讓的休戰協議。
特朗普上月表示期待習近平為其舉辦「中國史上最大規模」接待，並回憶2017年獲私人參觀故宮的禮遇。他計劃於3月31日至4月2日訪華，與習近平會晤，這是他自2017年訪華後首次重返中國。
特朗普關稅案敗訴 逾萬億稅款退稅安排惹關注 貝森特料需時一年特朗普關稅案敗訴 貝森特：今年關稅收入料不變貝森特：美中關係處於「舒適位」 無須脫鈎可建立有成效關係貝森特稱美財政官員上週訪華 旨在加強兩國間溝通