彭博：中美貿易高層3月中旬會晤　為習近平特朗普峰會鋪路

儘管美國近期對伊朗發動打擊，中美貿易高層3月中舉行會面，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）月底訪問北京與中國國家主席習近平的峰會鋪路。



彭博社3日報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰預計於下週末在巴黎舉行會談，雙方或探討中國採購波音飛機、承諾購買美國大豆、台灣議題，以及遭美國最高法院日前否決、芬太尼關稅的未來。

此次貝森特與何立峰會晤，是美最高法院否決特朗普全球關稅策略後，美中高層首次面對面磋商。兩人此前曾於日內瓦、倫敦等地多次會談，並促成去年關稅減讓的休戰協議。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

特朗普上月表示期待習近平為其舉辦「中國史上最大規模」接待，並回憶2017年獲私人參觀故宮的禮遇。他計劃於3月31日至4月2日訪華，與習近平會晤，這是他自2017年訪華後首次重返中國。