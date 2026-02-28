中美貿易休戰　美稀土短缺問題仍加劇　製造商「壓力山大」急求援

「儘管中美貿易休戰，但美國的稀土短缺問題依然在加劇。」



當地時間2月26日，路透社的獨家報道如此形容當前這種局面，並指出，由於面臨日益嚴重的稀土短缺問題，美國航空航太和半導體晶片行業中的兩家供應商甚至拒絕向部份客戶供貨。

此次短缺，主要集中在釔（Yttrium，化學符號Y）和鈧（Scandium，化學符號Sc）等稀土元素上，它們是17種稀土元素家族中的「小眾成員」，在國防技術、航空航太和半導體領域發揮著微小但至關重要的作用，而最需要「劃重點」的是——這些稀土元素幾乎全部產自中國。

這張攝於2025年7月26日的設計圖片中，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在美國國旗前方。（Getty）

去年4月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國加征畸高關稅，中方則果斷打出「反制重拳」。去年10月底，中美達成「貿易休戰」。報道援引中國海關的數據稱，儘管中方此後已允許多種稀土出口的恢復，但這些稀土仍然很少能夠運抵美國。

被打疼了，美國製造商「壓力山大」

這一問題凸顯之際，路透社接連採訪了2名美國政府官員、14名航空航太和半導體晶片行業的公司高層和員工、交易員以及分析師。

報道稱，作為美國在稀土領域遭受到的一大關鍵痛點，釔這種元素幾乎只在中國生產，用於塗層材料，以防止發動機和渦輪機在高溫下熔化。如果沒有定期塗覆這些塗層，發動機將無法運轉。

自路透社去年11月首次報道釔短缺以來，其價格已飆升60%，目前價格約為一年前的69倍。據公司高層和交易員透露，一些塗層製造商也已開始限量供應原料。

兩家北美地區的公司高層向路透社表示，它們購買釔用於製造塗層，但由於短缺不得不暫時停產。其中一家公司還開始拒絕小型客戶和海外客戶訂單，以便將供應留給包括某些發動機製造商在內的大客戶。

據一位知情人士透露，塗層供應鏈中的另一家公司最近也出現了材料短缺，並已停止銷售含有氧化釔的產品。

儘管釔和鈧的短缺尚未對噴氣發動機或晶片的生產造成影響，但一名美國政府官員透露，一些美國製造商目前面臨著來自中國的某些稀土「短缺」。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

報道稱，自去年4月實施稀土出口管制以反制美方濫施關稅以來，此後的8個月裏，中國向美國出口了17噸釔產品，而出口管制措施實施前的8個月裏，這一數字為333噸。

一名白宮官員表示，特朗普政府致力於確保所有美國企業都能獲得關鍵礦產資源，其中包括與中方談判，落實中美元首達成的協議，以及在必要時開發替代供應鏈。

航空航太供應鏈專家邁克爾斯（Kevin Michaels）表示，儘管釔供應短缺尚未影響發動機生產，但製造商仍然感到擔憂。

邁克爾斯也是美國諮詢公司AeroDynamic Advisory的董事總經理，他說：「這是一個值得關注的事件，也是中國如何展現其稀土實力的一個切實例證。」

作為美國飛機發動機製造商，通用電氣航空航太公司（GE Aerospace）、RTX旗下的普拉特·惠特尼公司（Pratt & Whitney）以及霍尼韋爾公司（Honeywell）均拒絕置評。

路透社則坦言，許多發動機製造商目前已疲於應對航空公司對零部件的需求，以及飛機製造商波音和空客不斷提高的產量。

美國國內鈧產量為零，還找不到「外援」

研究機構SemiAnalysis的創始人兼首席執行官帕特爾（Dylan Patel）表示，除了釔之外，美國半導體製造商的鈧供應也日益緊張，這將使下一代5G晶片的生產面臨風險。

鈧的全球年產量僅為幾十噸，但它在燃料電池、特種鋁合金以及先進晶片加工和封裝領域同樣發揮著微小但至關重要的作用。

帕特爾表示，美國主要的半導體製造商都依賴鈧來製造晶片組件，而這些組件「幾乎用於每一部5G智能手機和基站」。

在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

兩名業內人士透露，近幾個月以來，美國晶片製造商在從中國獲得新的鈧出口許可證方面遇到了延誤，並已向華盛頓方面尋求幫助。對此，美國半導體行業協會（SIA）拒絕置評。

另一名美國官員表示，許多此類公司此前是從第三國供應商處獲得鈧，但現在中方要求許可證申請人申報其最終用戶。這名美國官員說：「我們認為，半導體行業正是（中國的）目標。」

帕特爾表示：「美國目前的國內鈧產量為零，在中國以外也沒有其他可用的替代來源。」他還補充說，當前庫存可能只能維持數月，而不是數年。

本文獲《觀察者網》授權轉載

