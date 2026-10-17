重慶原市長黃奇帆落馬　中紀委發文評：不論職務高低搞腐敗無退路

據新華社消息，重慶市委原副書記、市政府原市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。四川省成都市人大常委會原黨組書記、主任包惠嚴重違紀違法被開除黨籍。



10月17日，中央紀委國家監委網站發表評論文章指出，過去一周，兩名原中管幹部被公佈接受審查調查或開除黨籍，再次傳遞黨中央堅定不移推進反腐敗鬥爭的堅定意志，不論職務高低、貢獻大小、退休與否，只要搞了腐敗，就沒有任何退路和所謂平安着陸。



黃奇帆。（資料圖）

四川省成都市人大常委會原黨組書記、主任包惠嚴重違紀違法被開除黨籍。（鳳凰網）

文章指出，紀檢監察機關作為推進全面從嚴治黨的重要力量，要進一步強化使命意識和奮鬥意志，切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的準確判斷、對任務的科學部署上來，認真履行監督責任和協助職責，持之以恆強化政治監督、正風肅紀反腐，堅定維護黨的團結統一，堅定捍衛黨的先進性純潔性，更好服務保障黨和國家事業發展。

黃奇帆（右）曾與薄熙來搭檔主政重慶，被譽為中國「政壇不倒翁」。（Getty）

文章最後強調，必須始終築牢對黨忠誠的政治品格，始終增強拒腐防變的政治定力，始終保持清正廉潔的政治本色，老老實實做人，踏踏實實幹事，清清白白為官。