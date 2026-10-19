中國商務部優化無人機出口管制　視距外飛行及大載荷設備受管控

撰文：許祺安
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據《新華社》消息，商務部10月19日宣佈，會同海關總署、中央軍委裝備發展部聯合發佈公告，優化調整無人機相關物項出口管制措施，新規將於11月18日起正式實施。商務部表示，全球無人機產業發展迅速，部分原本先進的產品如今已屬大眾消費類產品，動態調整管制屬國際通行做法。

中國商務部。（GettyImages）

管制清單覆蓋整機、關鍵部件及技術

根據公告，未經許可不得出口的物項主要包括三大類：

整機方面，在「操作人員自然視距以外」能夠可控飛行的無人機或飛艇，若最大續航時間大於等於30分鐘但小於3小時，且在風速不低於46.3公里/小時（25節）的陣風條件下仍具備起飛和穩定可控飛行能力；或最大續航時間大於等於3小時，均納入管制。

關鍵部件方面，專門設計用於無人機的發動機，包括可在15420米以上高空飛行的內燃發動機、最大持續功率超過16千瓦的航空發動機，以及推力大於等於400牛的渦輪噴氣發動機。此外，具備一站控多機能力大於10架、或等效全向輻射功率大於等於30dBmW的無線電通信設備亦受管制。射/航程大於等於300公里、或可搭載容量大於80升氣霧劑布撒系統的無人機同樣在列。

技術方面，用於研發、生產或使用受管制自動駕駛儀的任務載荷技術，以及雲台穩定技術，未經許可不得出口。公告亦涵蓋部分無人機相關部件，如額定電壓大於等於48伏、額定功率大於等於3千瓦的設備。

2019年11月13日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）在加拿大蒙特利爾舉行產品推介會，展示一款可追蹤無人機註冊和擁有者的應用程序。圖為活動現場空中出現一架無人機。（Reuters）

商務部強調，此次措施涉及的物項具明顯軍民兩用屬性，目的是維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。中方致力於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，將依法依規審查相關出口許可申請，對符合規定的申請予以批准。中方願通過雙邊出口管制對話機制與相關方溝通，積極促進、便利合規貿易。

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