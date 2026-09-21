台軍無人機被指大陸製「貼牌」　否認後遭網民揭同款設備宣傳片

據台媒中時新聞網9月21日報道，日前，賴清德赴台陸軍「無人系統訓練指揮部」察看。有台灣資深無人機玩家曝出，現場展示的無人機是大陸產品「貼牌」。台陸軍方面18日稱說法與事實不符，結果又被打臉。



據報道，「臉書」粉絲專頁「政知局」17日表示，有資深無人機玩家爆料，賴清德去台陸軍「無人系統訓練指揮部」察看，現場展示的無人機竟是大陸農業植保機品牌翼飛特（EFT） X6100無人機套組，搭配的居然是農業植保機常用的雲卓（Skydroid）H12 Pro遙控器。

其稱，台軍知道大疆「目標太大、名字太響亮不能買，怕被抓包，默默轉頭去買了EFT跟Skydroid，然後大剌剌地用貼紙蓋住廠商logo。」

「政知局」發佈的圖片。

據台媒FTNN新聞網報道，對此，台陸軍回應稱，針對近日網絡社交媒體傳言台陸軍採購大陸製無人機、質疑其所謂「非紅供應鏈」政策一事，台陸軍「教育訓練暨準則發展指揮部」表示相關說法與事實不符，案內無人機系2024年間採購，交付品牌為「原資Rdata」，並非網傳的大陸品牌。

19日，「政知局」發佈對照圖，追問道：「為什麼台灣廠商自己臉書發的宣傳片，用的遙控器就是大陸的Skydroid H12，同款遙控器一到台陸軍無人機訓練中心，貼上一張陸軍logo貼紙，就直接從大陸製無人機遙控器，變成了『防務自主』的神兵利器？」

「政知局」還嘲諷說：「外觀一樣又怎樣？只要不拆開，管它裡面的零件是哪裡製造的，民進黨說這是『非紅供應鏈』就是『非紅供應鏈』。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。