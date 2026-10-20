解放軍與美日海上｢大鬥法｣　六海全域聯動　黃海實彈演練射足47日

「中國（大陸）這次下了大本錢，把威力全面展示給日本看，就是說我同時可以應付日本北邊一直到南邊，到南中國海，菲律賓更不在話下。這個對日本來講威脅很大。」



解放軍一周前開始從南到北，在六處海域展開大範圍密集演訓火力全開，最新宣佈在黃海南部實彈射擊長達47天。台灣退役陸軍中將、國民黨前立委帥化民星期一（10月19日）在中天新聞節目中分析，凡此種種均是解放軍在與本周登場的美日聯合軍演「利劍」互別苗頭。



解放軍海軍10月16日發佈影片，展示南部戰區四艘071型綜合登陸艦組成編隊，近日赴某海域進行多科目實戰化訓練。影片畫面中，崑崙山艦、長白山艦、五指山艦及祁連山艦罕見並肩實彈齊射。（解放軍海軍影片截圖）

據日本共同社、新華社等報道，代號「利劍27」的大規模聯合軍演星期一拉開帷幕，將持續至10月29日，演習區域涵蓋日本多地，包括沖繩、九州、北海道等。演練內容涉及陸、海、空、天、電、網等多個領域，包括防空、對艦艇作戰、傘降、水陸兩棲作戰、電磁作戰等科目。

日本自衛隊和美軍此次將分別投入約4萬5000人和1萬2000人。日本國防部官員稱，聯合軍演旨在深化日美合作，提升兩國應對突發事件的能力。

兩年一次的「利劍」實兵演練，本月也創下三個首次。第一，日本國產的「25式地對艦導彈」將參加此次演習，是這款改進型導彈今年3月正式部署後首次參加大規模軍演。25式被視為日本首批具備對敵基地攻擊能力的導彈，射程約1000公里，遠超日本領土範圍。

第二，10天演習中，美軍首次將先進軍事裝備「海軍/海軍陸戰隊遠征艦艇攔截系統」（射程185公里）及「海上防空綜合系統」，部署到日本最西端的沖繩與那國島，距離台灣僅約110公里，可覆蓋台灣東北部海域。在距離台灣島約270公里的石垣島，美軍還將部署「海馬斯」多管火箭炮系統。

第三，法國、德國、荷蘭、新西蘭和菲律賓五國首次加入，演習由此從日美雙邊擴大至跨區域組合。

美軍航艦「羅斯福號」駛離橫須賀基地。（產經新聞）

另一方面，解放軍10天前已開始嚴陣以待，浙江溫州、江蘇鹽城兩地海事局10月8日起公佈東海、黃海兩處海域的航行警告。廣東湛江、河北秦皇島、遼寧大連、海南三亞四地海事局10月10日也陸續通報，10月12日分別在南中國海、渤海、黃海的四處海域演訓。

這些海域連起來就是一張沿海防線的壓力測試圖，覆蓋日本、台海、菲律賓等多個方向，意味着解放軍能同一時間向第一島鏈多個方向同步威懾施壓。

江蘇鹽城海事局10月13日加碼發佈航行警告稱，10月15日至11月30日，黃海南部海域每日零時至24時將進行實彈射擊，意味着長達47天的全天候管制。

解放軍檢驗「一聲令下、全域聯動」

中國大陸時事評論員張斌10月14日在網絡節目《張斌論評》中分析，江蘇鹽城以東的黃海南部海域，是連通黃海與東海的海上通道，區位價值十分突出。「選擇在這裏設置長達一個半月的訓練窗口，最大的意義就是可以跨越不同海況、晝夜環境，分批輪換部隊組織各類實戰科目。」

與此同時，解放軍還可以反覆檢驗裝備穩定性、海上後勤補給、兵力輪換值守，以及海上應急處置能力，「重點錘鍊部隊持續遂行任務的耐力」。

台灣退役少將栗正杰10月17日在中天新聞節目中則分析，解放軍這次在黃海地區演訓47天，是「非常特殊的情形」，「黃海確實是很敏感的一片海域， 因為以前（1894年至1895年的）甲午海戰就在這個地方；今年過年的時候，美軍也曾有幾架F-16戰機飛到黃海海域來」。

栗正杰推測，解放軍此次可能出動新型潛艦在黃海演練，甚至不排除再度試射潛射彈道導彈巨浪-3（JL-3），並以實彈射擊作為掩護，防止美日派軍機、電子偵察船前去搜集情報。

巨浪-3能運載包括核彈頭在內的多個彈頭，射程達1萬2000公里。美軍2021年曾警告，巨浪-3可能使美國本土處於中國導彈射程範圍內。中國在去年的「九三」閱兵上，首次公開展示這款導彈。

此前，中國在閱兵式上展示了巨浪-2/巨浪-3導彈。（新華社）

張斌也指出，兩組訓練一長一短同時落地，檢驗的是解放軍「一聲令下、全域聯動」。

他分析，解放軍此次採取兩套訓練安排重疊，「一邊是多個海局分頭開展短期訓練，多點鋪開；一邊在關鍵水道設置超長實彈管控區，保持長期的訓練戒備」，展現出不一樣的練兵思路。

他認為，這項安排既能讓解放軍短時間在廣闊近海多處分頭部署力量，多點快速響應，也能在關鍵海域維持長時間的訓練戒備，持續保持海上力量。

「兩套訓練安排疊加，既是對外部干涉勢力的警示，更是對台獨分裂分子強有力的威懾，明確告訴他們任何分裂國家的圖謀都註定失敗。」

另一方面，解放軍海軍10月14日宣佈，航母遼寧艦當天率編隊赴西太平洋展開訓練。10月16日，解放軍海軍又發佈影片，展示南部戰區四艘071型綜合登陸艦組成編隊，近日赴某海域進行多科目實戰化訓練。影片畫面中，崑崙山艦、長白山艦、五指山艦及祁連山艦罕見並肩實彈齊射。

今年6月，在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練。（央視新聞）

今年6月，在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練。（央視新聞）

中國官媒央視10月11日罕見公開東風-26彈道導彈夜間無預告緊急拉動畫面。號稱航母殺手的東風-26，最大射程4000公里，打擊範圍覆蓋第二島鏈上的關島。

中國軍事評論員羅富強星期一撰文指出，上述做法是解放軍面對美日軍演的見招拆招，傳遞的信號是，「不跟你（美日）在我（中國）家門口拼導彈數量，而是讓你（在關島）的前沿部署，變成前沿靶標。」

羅富強還指出，解放軍上周不僅通過實彈訓練射擊，讓整條海岸線同時進入狀態，也讓遼寧艦帶着兩艘055型萬噸大型導彈驅逐艦穿越宮古海峽，加速航母編隊常態化前出。「你（美日）在與那國島架反艦導彈，我（解放軍）的航母就到導彈射程之外的西太平洋活動；你用陸基導彈封鎖海峽，我把打擊範圍推到你封鎖線背後。」

中國官媒央視10月11日罕見公開東風-26夜間無預告緊急拉動畫面。（央視影片截圖）

他分析：「當中國航母能在西太平洋持續存在，第一島鏈的陸基導彈就失去了封鎖意義，因為被封鎖的一方，已經把力量投送到了封鎖線外側。」

帥化民分析，解放軍此次是展開一次全面性演習：「一旦台灣有事，美國、日本、菲律賓想介入這件事情的話，大陸的東部戰區跟南海戰區的兵力都可以同時反應，對美國第一島鏈的基地、日本所有的基地、日本部署的這些導彈，它都有全面性的反擊。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

