四川艦連續彈射固定翼無人機　內地軍事評論：全球首艘無人母艦

中國海軍四川艦最新已完成連續彈射起飛固定翼無人機作業，央視新聞引述內地軍事評論員杜文龍分析指出，這代表四川艦是全球第一艘無人母艦，若將固定翼隱身無人機與四川艦結合，全世界將只有中國具備這種能力。



在今年央視總台中秋晚會上，節目安排上千架無人機編隊，在夜空中排列出四川艦輪廓，並演繹艦載無人機從四川艦甲板彈射起飛的動態畫面。對於四川艦實現連續彈射起飛固定翼無人機的意義，杜文龍表示，四川艦是全球第一艘無人母艦，各類無人機今後將大量使用。

四川艦連射固定翼無人機，內地軍事專家杜文龍稱，這種能力只有中國有。（新華社）

杜文龍指出，如果能快速彈射和回收固定翼無人機，首先說明飛機機體不會很小，也不是以旋翼方式起飛，無論航程、速度，包括打擊範圍，都達到艦載戰鬥機的基本要求。杜文龍認為，今後若能在甲板上大量使用、靈活更換無人機，將對提高打擊及偵察效果發揮至關重要的作用。

在談及固定翼隱身無人機上艦的可能性方面，杜文龍指出，最近很多人關注，固定翼無人機一定是隱身的。如果這款無人機能和海軍甲板緊密接觸，中國海軍在海洋上空的隱身控制能力和打擊能力會明顯提高、明顯發展，「如果能把固定翼隱身無人機和四川艦相互組合，這種能力全世界只有中國才能具備」。