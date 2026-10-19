中國官媒披露：長征核潛艇已發展到第三代　成功試射潛射戰略導彈

新華社10月17日發文《以長征之名》，回顧火箭與核潛艇以「長征」命名的歷史，文中提到「長征核潛艇已經發展到第三代，成功組織潛射戰略導彈試射，守衛萬里海疆」。



這是官方首次將「第三代」與「潛射戰略導彈試射」並列披露，隨即引發軍事圈對096型戰略核潛艇已進行導彈試射的猜測。



解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

外界推測：或為096型潛艇搭載巨浪-3導彈

軍事自媒體「東方點兵」分析，中國核潛艇按代際劃分，091型攻擊核潛艇與092型戰略核潛艇屬第一代，093型與094型屬第二代，第三代則應指095型及096型。

由於新華社明確提到「潛射戰略導彈試射」，涉及戰略導彈的第三代核潛艇，指向096型的可能性最高。不過，官方通報並未披露具體型號，上述說法仍屬外界分析推測。

解放軍海軍094型核動力潛艦。（新華社）

據此前報道，巨浪-3射程據報超過1萬公里，部分分析認為可達1.2萬公里，可攜帶6至10枚分導式彈頭，具備從南海「堡壘海域」覆蓋美國本土大部分地區的能力。

靜音方面，外界估計096型採用無軸泵噴推進及消聲瓦技術，噪音水平或降至95至100分貝，低於俄羅斯北風之神級的108分貝水平。

此前，中國在閱兵式上展示了巨浪-2/巨浪-3導彈。（新華社）

彭博：首次確認最新潛艇參與試射

彭博社10月19日報道，這是北京首次披露其最新一代核潛艇已投入導彈試射任務，標誌着中國在海基核威懾能力上取得關鍵進展。

此前，中國海軍一艘戰略核潛艇於7月6日向太平洋相關公海海域發射一枚潛射戰略導彈，當時官方未公布型號，外界普遍推測由服役近十年的094型執行。

彭博社並指，未經證實的照片顯示中國可能已擁有095型攻擊核潛艇及096型彈道導彈核潛艇，惟北京目前僅正式證實095型的存在，且此前無已知信息顯示其已部署。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

中國兩造船廠今年各有新型潛艇下水

報道亦提到，中國似乎正加快潛艇建造速度。商業衛星圖像顯示，江南造船廠和葫蘆島造船廠今年分別有新型潛艇下水。

葫蘆島船廠9月衛星圖像中一艘在建潛艇疑似配備泵噴推進裝置及X形尾舵。（Planet Labs）

簡氏防務分析指，葫蘆島船廠9月衛星圖像中一艘在建潛艇疑似配備泵噴推進裝置及X形尾舵；江南造船廠亦有一艘採用低矮圍殼的大型新艇進入舾裝階段。海外防務機構認為，中國核潛艇建造正在明顯提速，但相關型號及性能仍待官方證實。